Detenidos 90 responsables de puestos del mercadillo del Martínez Valero en Elche por posibles falsificaciones

Operativo policial - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una operación contra la piratería ha permitido desmantelar 62 puestos ambulantes presuntamente dedicados a comercializar productos falsificados en el mercadillo que se ubica durante las mañanas dominicales alrededor del estadio de fútbol del Elche CF, el Martínez Valero. Fueron detenidos 90 responsables de las paradas inspeccionadas y los tres principales encargados de la empresa que gestionaba dicha iniciativa comercial. Las fuerzas de seguridad también se incautaron de más de 25 toneladas de supuestas falsificaciones.

Este mercadillo, considerado uno de los más importantes y concurridos de la Comunitat Valenciana, reúne habitualmente a cerca de 200 puestos ambulantes en los que se comercializan productos textiles, artículos de bisutería y relojería, dispositivos electrónicos, productos hortofrutícolas y otros artículos de diversa naturaleza alimenticia, ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Su celebran durante la mañana de los domingos en los que el Elche CF no disputa encuentros en su estadio y congrega a numerosos visitantes procedentes de diferentes puntos de la provincia, ha apuntado.

En concreto, la actividad se venía desarrollando en la zona de aparcamiento que rodea el estadio Martínez Valero, en virtud de una concesión otorgada a una empresa privada para la explotación de un mercadillo ambulante.

Sin embargo, a pesar de que la ubicación comprendía el recinto externo del campo de fútbol, la investigación policial determinó que el Elche CF estaba completamente desvinculado de la gestión ordinaria del mercadillo y que tampoco era partícipe de las actividades desarrolladas por los vendedores de los puestos instalados en el recinto, y que la gestión, organización y explotación de esta actividad correspondía a una empresa privada.

Las pesquisas desarrolladas durante los últimos meses permitieron detectar la presencia "continuada y generalizada" de numerosos puestos presuntamente dedicados a la venta de productos falsificados de reconocidas marcas nacionales e internacionales.

DENUNCIA

La investigación se vio reforzada por una denuncia presentada por una entidad especializada en la protección de marcas comerciales, así como por los numerosos dispositivos de vigilancia realizados por los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche.

Durante estas vigilancias, se comprobó la comercialización habitual de productos que reproducían ilícitamente signos distintivos, logotipos y marcas registradas de "reconocido prestigio".

La Policía ha resaltado que el Elche CF, desde que tuvo conocimiento de la investigación policial, mostró su "plena colaboración" con los agentes encargados del caso, facilitando a los investigadores la persecución de la actividad presuntamente ilícita que se venía desarrollando, ha indicado.

Así, las pesquisas policiales se centraron en una parte importante de la mercancía que se comercializaba en los puestos relacionada con la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol de 2026 que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá, ha resaltado el cuerpo de seguridad.

No obstante, a pesar de que el grueso de los productos falsificados versaban en torno al torneo futbolístico, como equipaciones completas de selecciones nacionales de los países participantes, también había "gran número" de ellas correspondientes a los clubes donde habitualmente juegan los futbolistas participantes en el mundial, con un número "considerablemente alto" de reproducciones, de las distintas versiones oficiales de la equipación oficial de la Selección Española.

AMPLIO DISPOSITIVO

Como consecuencia de todas las gestiones realizadas, se desarrolló un amplio dispositivo policial que englobó, junto a la Policía Nacional y la Policía Local de Elche, a múltiples organismos policiales nacionales e internacionales especializados en la lucha contra los delitos relacionados con la propiedad industrial, entre ellos la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), con sede en Alicante, así como Interpol, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Para llevar a cabo la fase de explotación de la operación fue necesario el despliegue de cerca de 200 agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a diferentes unidades que prestan su servicio en diferentes localidades de la provincia.

Así, con una coordinación policial entre las unidades participantes, se consiguió la "rápida y ordenada" evacuación de los usuarios que se habían desplazado esa mañana al lugar a realizar sus compras, sin que se tuviera que lamentar ningún incidente de orden público, tras lo que se inició la inspección de los puestos investigados.

Al mismo tiempo, los agentes de Policía Local de Elche acordonaron el perímetro del recinto con el fin de preservar la seguridad en el exterior y canalizar la circulación de personas y vehículos, así como evitar posibles fugas de investigados a través del vallado durante la evacuación.

25 TONELADAS DE PRODUCTOS INTERVENIDOS

Como resultado de la actuación policial, fueron inspeccionados y desmantelados un total de 62 puestos ambulantes y se intervinieron más de 25.000 kilos de productos presuntamente falsificados, ha detallado la Policía.

Entre los efectos incautados se encontraban prendas de vestir, calzado deportivo, bolsos, relojes, dispositivos electrónicos y otros artículos que imitaban productos de marcas de "prestigio internacional", junto a miles de camisetas, equipaciones deportivas, chándales y otras prendas textiles que supuestamente reproducían sin autorización los emblemas y distintivos de numerosas selecciones nacionales y otros clubes de fútbol.

Durante el operativo fueron detenidas 90 personas como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial, al encontrarse al frente de los puestos inspeccionados, y también fueron arrestados los dos administradores y el encargado de la sociedad responsable de la gestión y explotación del mercadillo.

Según la investigación, estas tres personas "ejercían funciones directas de organización, control y supervisión sobre el recinto, interviniendo en la asignación de los puestos, la gestión de los cobros, el control de los accesos y la coordinación de los servicios auxiliares".

Por otro lado, las pesquisas policiales revelaron que, "pese a su posición de responsabilidad y al carácter continuado y generalizado de la venta de productos falsificados, existió por su parte cierta permisividad durante años, en el desarrollo de esta actividad ilícita, obteniendo presuntamente un beneficio económico directo o indirecto", por lo que fueron detenidos como supuestos responsables de un delito contra la propiedad industrial.

La Policía ha apuntado que, tras la acción llevada a cabo, el club de fútbol ilicitano actualmente estudia la posibilidad de personarse en la causa judicial derivada de estos hechos.