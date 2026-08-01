Detenidos cuatro presuntos butroneros por 11 robos en empresas industriales de la Comunitat y Cuenca

Archivo - Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC - Archivo

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada al robo mediante el método del butrón que operaba en toda la Comunitat Valenciana y Cuenca, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó con una denuncia el pasado mes de junio en la que se informaba de un robo por el método del butrón en una empresa de Sollana. El 'modus operandi' consistía en acceder al interior de las empresas mediante el uso de un vehículo y, tras desvalijar la nave, sustraer vehículos del interior en los que transportaban los bienes que robaban.

Los investigadores encontraron coincidencia con otros robos con idéntico 'modus operandi' en toda la Comunitat Valenciana y en Cuenca. Posteriormente los indicios logrados permitieron la identificación de un grupo criminal organizado dedicado a estos hechos delictivos. Además, se comprobó que poseían un uniforme de personal de seguridad, transmisiones tipo walkie-talkie y prismáticos con el que efectuaban vigilancias en las empresas objetivo y también contravigilancias durante la comisión de los hechos delictivos.

La investigación logró acreditar la implicación directa de la organización criminal en robos cometidos en Minglanilla, Muro de Alcoy, Sollana, Alquería de Aspar, Montaverner, Benifaió, Segorbe, Altura, Vilavella y Valencia.

En estos hechos, sustrajeron cajas fuertes, herramientas eléctricas, gasoil, cobre y cualquier cosa que encontraran que tuviera valor. Lograda la identidad y acreditada su participación en los hechos delictivos, se efectuaron cuatro entradas y registros en los que se recuperó un arma de fuego, joyas, 4.290 euros en efectivo y herramientas que, actualmente, se están reconociendo y entregando a sus legítimos propietarios.

Estas entradas tuvieron lugar el pasado 17 de julio, todas ellas en la ciudad de València, y permitieron también encontrar numerosas evidencias que permiten acreditar la participación en los hechos.

Al finalizar estas entradas, los agentes detuvieron a los cuatro autores de un total de 11 robos con fuerza en las cosas, cuatro de robos y uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas de fuego y pertenencia a organización. Se trata de cuatro hombres de entre 23 y 39 años y nacionalidad rumana.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 4.