Detenidos dos hombres acusados de robar coches y en viviendas y establecimientos de Alicante y Murcia

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Leoniza, con el apoyo de Policía Nacional y de las policías locales de los municipios alicantinos de Orihuela y Albatera, ha detenido a dos hombres acusados de sustraer vehículos para utilizarlos en robos en viviendas y establecimientos, ocurridos en distintas localidades de las provincias de Alicante y Murcia entre el 8 y 14 de febrero.

Los hechos se iniciaron el pasado 8 de febrero en la localidad de San Isidro, donde fue sustraído un turismo. Posteriormente, el vehículo fue recuperado por agentes del Puesto de Pinoso, tras frustrar un robo con fuerza en una casa de campo en la vecina población de Algueña, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

En este segundo suceso, dos varones huyeron a pie entre la arboleda y abandonaron el vehículo sustraído. Esa misma noche, en Algueña fueron robados otros dos vehículos, que fueron recuperados pocas horas después en Hondón de los Frailes. En esta última localidad también fue sustraído un cuarto vehículo.

Tras las correspondientes inspecciones oculares de los tres vehículos recuperados, los agentes constataron que todos presentaban un mismo patrón de actuación: puertas forzadas, bombín de arranque manipulado, equipo de sonido extraído de su ubicación (sin llegar a ser sustraído) y las cuatro ruedas rajadas. Este detalle revelaba un 'modus operandi' que la Guardia Civil ha calificado como "poco habitual y especialmente llamativo".

El día 11 de febrero, el vehículo sustraído en Hondón de los Frailes fue utilizado para la comisión de un nuevo robo con fuerza, esta vez en una gasolinera de Archena (Murcia), donde presuntamente dos varones, tras arrancar la puerta de acceso a la tienda, sustrajeron una máquina expendedora de tabaco y la cargaron en el vehículo previamente sustraído.

Finalmente, durante la madrugada del pasado 14 de febrero, el mismo vehículo fue supuestamente empleado para intentar cometer otro robo en una estación de servicio de Orihuela. En esta ocasión, los presuntos autores no lograron su objetivo, al verse sorprendidos por varias patrullas de la Policía Local de Orihuela, que acudieron tras recibir un aviso de alarma.

Al detectar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida a pie, momento en el que se inició una persecución en la que los agentes lograron la detención de uno de los dos presuntos asaltantes.

El último vehículo recuperado presentaba los mismos daños observados en los anteriores, algo que reforzaba la hipótesis de la actuación de un mismo grupo bajo un patrón definido, recalca la Guardia Civil.

A raíz de diversas gestiones, se logró identificar al segundo presunto delincuente, quien fue detenido el pasado 22 de febrero por la Policía Local de Albatera por estos hechos.

A los dos detenidos, que quedaron en libertad a la espera de juicio, se les imputan cuatro delitos de robo o hurto de uso de vehículo a motor y otros tres delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de viviendas y establecimientos. Todos los vehículos sustraídos, excepto uno que apareció calcinado, fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

La operación, dirigida por el Equipo ROCA de Ibi, ha contado con el apoyo de las policías locales de Orihuela y Albatera, así como con la Policía Nacional de Orihuela, y se da por concluida. No obstante, no se descarta que los detenidos puedan estar implicados en otros hechos similares.