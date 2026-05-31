Detenidos dos hombres por empadronar fraudulentamente a ciudadanos en situación irregular a cambio de dinero

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunto (Valencia) a dos hombres, de 38 y 55 años, como presuntos autores de los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y estafa tras presuntamente empadronar de forma fraudulenta y tras previo pago a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España en una misma vivienda, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado. Asimismo, ha precisado que ese inmueble está en la localidad valenciana de El Puig.

Las investigaciones que han llevado a estas detenciones, realizadas por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Sagunto, se iniciaron tras recibirse diversos informes remitidos por la Policía Local de El Puig en los que se alertaba sobre posibles empadronamientos irregulares en una vivienda del municipio.

Las indagaciones hechas por los agentes de Policía Nacional permitieron constatar que en el domicilio que se indicaba figuraban inscritas 18 personas, doce de ellas ciudadanos extranjeros.

Tras varias pesquisas, los policías comprobaron que la mayoría de estas personas no residían realmente en esa vivienda y que habrían abonado diversas cantidades de dinero, entre 150 y 800 euros cada una, al propietario de la misma y principal investigado a cambio de que los empadronase fraudulentamente.

Los investigadores también identificaron a un segundo varón, colaborador del principal investigado, que actuaba como intermediario y facilitaba los empadronamientos de ciudadanos extranjeros.

Estos empadronamientos irregulares se llevan a cabo con la finalidad de que los ciudadanos extranjeros en situación ilegal obtengan la documentación necesaria para regularizarse, ha detallado la Policía Nacional.

Los investigados actuaban aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las personas que inscribían en el inmueble para obtener un beneficio económico.

La Policía Nacional ha destacado que el inmueble donde figuraban los múltiples empadronamientos presentaba condiciones deficientes de habitabilidad y que carecía en ocasiones de suministro eléctrico y de agua corriente.

Así, desde la Jefatura Superior de Policía se ha apuntado que estas circunstancias constaban que la casa era presuntamente utilizada solo de forma instrumental para facilitar los trámites administrativos relacionados con la permanencia irregular en territorio nacional.

Los dos detenidos han sido puestos en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.