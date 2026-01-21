Detenidos dos hombres por secuestrar a otro y exigir dinero para liberarlo en València

Archivo - Sucesos.- Investigan la muerte de un niño 9 años tras caer de un séptimo piso en Sagunt (Valencia) en Nochebuena - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a dos jóvenes, de 23 y 25 años, que presuntamente secuestraron a otro en un domicilio de la ciudad y exigieron dinero para liberarlo. La víctima supuestamente colaboró con los ahora arrestados realizando estafas mediante el método phishing, en las que se hacían pasar por una entidad bancaria, y al querer abandonar la organización, fue cuando supuestamente le retuvieron en contra de su voluntad.

Según ha informado la Policía en un comunicado, a los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de secuestro, estafa y asociación ilícita. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala 091 para que acudiesen a una vivienda de la ciudad donde, al parecer, un hombre estaría secuestrado.

Una vez en el lugar, los agentes tocaron insistentemente la puerta y finalmente un hombre "muy nervioso" les permitió el paso. En el interior observaron a la víctima, sentada, en compañía de otros dos hombres, y que gesticulaba para que le sacasen del domicilio.

Los policías llevaron al secuestrado lejos de los sospechosos y averiguaron que el día anterior había acudido a un bar a encontrarse con un amigo, momento en el que cinco hombres le abordaron y uno de ellos le habría apuntado hacia la mano con un arma de fuego y le amenazó con disparar si no se iba con ellos.

Tras esto, presuntamente lo habrían subido a un vehículo hasta trasladarlo al domicilio donde ahora se encontraba y le habrían exigido el pago de 15.000 euros procedentes de la apropiación de una estafa. Los agentes averiguaron que la víctima habría colaborado con los ahora detenidos realizando estafas mediante el llamado 'método phishing', en las que se hacían pasar por una entidad bancaria.

Al querer abandonar la organización, supuestamente lo retuvieron ilegalmente y exigieron el pago de los beneficios obtenidos de la actividad delictiva. Los agentes, previa autorización, registraron el domicilio donde permanecía secuestrada la víctima, donde intervinieron seis teléfonos móviles, más de 400 euros y diversas tarjetas bancarias.

Por todo ello, los policías detuvieron a los dos hombres que se encontraban en el domicilio como presuntos autores de los hechos. Uno de ellos tenía en vigor también una reclamación por un juzgado de Manresa (Barcelona). Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.