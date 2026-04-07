Detenidos dos jóvenes por apuñalar a dos personas con una botella rota frente a una discoteca de Gandia

Archivo - Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 y 20 años como presuntos autores de un apuñalamiento ocurrido la madrugada del domingo frente a una discoteca de Gandia (Valencia). Un juzgado ha decretado para ellos prisión provisional.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas, cuando dos jóvenes agredieron a otros dos empleando una botella de cristal fracturada, según ha informado la Policía Nacional. Una de las víctimas sufrió heridas de gravedad en el cuello por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, mientras que la otra víctima requirió puntos de sutura en el brazo.

En esos instantes, tras llevar a cabo diversas batidas por las inmediaciones, una patrulla de Policía Nacional consiguió localizar y detener a uno de los presuntos agresores. Horas después, tras hacerse cargo de las pesquisas agentes de la Policía Judicial de Gandia, se logró identificar y arrestar al segundo varón implicado en los hechos.

Los dos detenidos, de 19 y 20 años, han pasado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio y lesiones. Se ha decretado su ingreso en prisión provisional.