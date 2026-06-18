Detenidos dos prófugos en Callosa de Segura (Alicante) reclamados por presunto homicidio en tentativa

Detención de prófugos - OPC

ALICANTE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Callosa de Segura han detenido en Callosa (Alicante) a dos jóvenes, de 18 y 20 años, que se encontraban reclamados por la justicia y que permanecían huidos desde hacía más de tres años, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició en mayo de 2023, cuando el Puesto Principal de la Guardia Civil de Callosa de Segura tuvo conocimiento de la existencia de sendas requisitorias judiciales que reclamaban la búsqueda, detención e ingreso de los dos jóvenes, sobre los que pesaban distintos procedimientos, de los que uno los relacionaba con un presunto delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido en Callosa de Segura.

Desde la emisión de las primeras requisitorias, ambos permanecieron en paradero desconocido. A lo largo de la investigación, los agentes constataron que se trataba de dos personas especialmente escurridizas y con tendencia a la fuga que se ocultaban en diferentes domicilios de la localidad.

Las pesquisas desarrolladas, en colaboración con la Policía Local de Callosa de Segura, permitieron determinar los inmuebles en los que podían encontrarse.

En la mañana del pasado 8 de mayo se estableció un dispositivo especial de seguridad, integrado por patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, personal de investigación y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, junto con la Policía Local de Callosa de Segura.

Los agentes desplegaron un cerco en torno a la vivienda y a la ladera de la sierra de Callosa, lo que permitió cerrar todas las posibles salidas y detener a los dos fugitivos. Las diligencias instruidas fueron entregadas en los diferentes órganos judiciales competentes. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en un centro de menores.

La Guardia Civil destaca con esta actuación la "importancia" de la coordinación entre unidades y cuerpos policiales para localizar a las personas reclamadas por la justicia y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.