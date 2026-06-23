Detenidos los trabajadores de una empresa acusados de robar paquetería con dispositivos tecnológicos

Agente durante la operación - OPC

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, trabajadoras de una empresa, acusadas de robar paquetería con dispositivos tecnológicos para luego venderlos a otra mercantil, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En concreto, ha sido el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Xàtiva el que ha instruido un atestado policial que ha destapado un patrón delictivo continuado dentro de una conocida delegación de transporte de la provincia.

Las pesquisas han permitido identificar a tres trabajadores de la propia empresa logística como presuntos autores de un delito continuado de hurto de paquetería. Estos empleados aprovechaban sus jornadas laborales para seleccionar bultos por su peso o remitente.

De forma deliberada, evadían el escaneo obligatorio de salida para romper la trazabilidad de los paquetes e introducían la mercancía de forma ilícita en sus furgonetas de reparto, han apuntado las mismas fuentes.

La investigación penal se inició tras la denuncia de un ciudadano por el extravío de un terminal móvil de alta gama en la nave de la mercantil. Tras las auditorías internas y el visionado de las grabaciones de seguridad, se identificó a una primera persona, quien utilizaba métodos de ocultación física en prendas personales o zonas ciegas como los aseos para sustraer los productos.

Posteriormente, la compañía notificó nuevos afectados bajo el mismo patrón, identificando como presuntos responsables a otros dos empleados: uno de ellos realizaba simulacros de escaneo ficticio frente a las cámaras para aparentar normalidad, y el otro se corroboró al descubrirse descuadres a la baja en el peso de los envíos retornados por devoluciones comerciales.

Tras la sustracción de los dispositivos tecnológicos, que incluían teléfonos inteligentes de última generación y tabletas, la mercancía era desviada a un establecimiento comercial, ubicado en la localidad de Valencia. Este comercio adquiría de forma ilícita los productos sustraídos a un bajo coste para su posterior venta al público, obteniendo así un beneficio económico fraudulento.

Durante el registro efectuado en el establecimiento, los agentes aprehendieron una gran cantidad de teléfonos móviles adicionales. Tras las correspondientes comprobaciones técnicas, los investigadores verificaron que, entre el material incautado, se hallaban numerosos terminales que habían sido sustraídos previamente en diferentes hechos delictivos perpetrados durante los días principales de festejos y grandes aglomeraciones del mes de marzo en la capital levantina.

Por estos hechos, se investiga por un presunto delito de receptación al propietario del establecimiento comercial, así como a otra persona, localizada tras vincularse una línea a su nombre en uno de los terminales e indicar que lo adquirió en el mencionado comercio, y a otro sujeto por los mismos hechos.

Hasta la fecha, se han constatado un total de 21 perjudicados por la sustracción de productos telemáticos en la empresa mercantil. Los agentes han logrado recuperar varios productos y terminales móviles que, tras ser intervenidos en el establecimiento, ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Las detenciones de los seis hombres, de edades comprendidas entre los 19 y los 27 años y de nacionalidades española, rumana, marroquí y paquistaní, han tenido lugar en Xàtiva, Carcaixent, Cheste y Valencia. Se les atribuyen los siguientes delitos: hurto y receptación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Xàtiva. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato del Tribunal de Alzira.