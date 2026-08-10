Detenidos tres butroneros por intentar robar una sucursal bancaria en Benifaió

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres al ser sorprendidos cuando intentaban robar por el método del butrón una sucursal bancaria de la localidad valenciana de Benifaió, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil y agentes del instituto armado de Sueca se han movilizado en la mañana de este lunes y han conseguido arrestar a los tres hombres antes de que cometieran el asalto.

Los detenidos son tres hombres residentes en Paterna que han tratado de huir de la Guardia Civil. Uno de ellos, en su intento de escapar, se ha fracturado una pierna y ha necesitado atención médica.

Los individuos han sido arrestados como presuntos autores de un delito de tentativa de robo y la Guardia Civil continúa realizando investigaciones.