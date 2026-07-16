Detenidos tres hombres acusados de destrozar varios vehículos en la playa de Oliva

Operación en Oliva - OPC

VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres acusados de diversos actos vandálicos en los que habrían destrozado varios vehículos en la playa de la localidad valenciana de Oliva, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició cuando se recibieron una serie de denuncias por daños en vehículos en un mismo lugar y momento. Gracias a la información aportada por los denunciantes y varios testigos se pudo identificar el coche que emplearon los delincuentes para trasladarse a los lugares y cuál fue la cronología de los hechos.

Posteriormente, los agentes averiguaron que era un vehículo de alquiler. La empresa arrendadora colaboró en la investigación e identificó a los usuarios de los coches, de los que posteriormente se lograron todos los datos de filiación.

Finalmente, gracias también a la colaboración con Policía Local de Oliva, los efectivos arrestaron a tres hombres, de entre 29 y 43 años de edad y nacionalidad española, a los que se les imputan cinco delitos de daños en vehículos. Además, se están realizando gestiones para identificar a otros posibles perjudicados y ofrecerles la posibilidad de plantear denuncia.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva en coordinación con agentes de la Policía Local de Oliva. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.