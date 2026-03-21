Detenidos tres turistas por tirar petardos a la vía pública desde un hotel y también en su interior

Archivo - Una persona enciende petardos durante la verbena de San Juan, a 23 de junio de 2024.
Archivo - Una persona enciende petardos durante la verbena de San Juan, a 23 de junio de 2024. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 15:31
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   VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres turistas por presuntamente lanzar petardos a la vía pública desde la habitación de un hotel y también en el hotel del mismo, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

   Los delitos que se investigan son, asimismo, de daños y desórdenes públicos, indican las mismas fuentes.

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