Detenidos tres turistas por tirar petardos a la vía pública desde un hotel y también en su interior

Archivo - Una persona enciende petardos durante la verbena de San Juan, a 23 de junio de 2024. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres turistas por presuntamente lanzar petardos a la vía pública desde la habitación de un hotel y también en el hotel del mismo, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Los delitos que se investigan son, asimismo, de daños y desórdenes públicos, indican las mismas fuentes.