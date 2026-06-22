Detienen a 19 personas al desmantelar en Alicante una red que exportaba coches robados por Europa

1098243.1.260.149.20260622113400 Imagen de un instante del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de coches que, mediante un sofisticado sistema de clonado de llaves inteligentes, robaba turismos que luego exportaba a diferentes países de Europa. Además, a los supuestos miembros del entramado, desmantelado en Alicante, se les atribuye un delito de tráfico de drogas.

La operación, denominada Grzech, se inició en octubre de 2025, cuando cuatro robos de vehículo, cometidos en apenas dos días en diferentes localidades de la provincia, todos bajo un mismo 'modus operandi', hizo sospechar a los agentes de que pudieran ser obra de los mismos autores.

Presuntamente usaban un sistema de radiofrecuencia, clonaban llaves inteligentes y lograban robar los coches en pocos segundos sin forzarlos. Se inició entonces una labor de recopilación y análisis de información que llevó a los investigadores hasta la localización de los locales en los que los acusados supuestamente manipulaban los vehículos robados, dos talleres ilegales, un garaje y una nave industrial, y comprobaron que era "un entramado complejo y tecnificado", según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

El material intervenido por los agentes en los diferentes registros realizados "confirma que se trata de un grupo criminal altamente especializado que guardaba escrupulosas medidas de seguridad para no ser descubiertos y que se apoyaba en un potente despliegue operativo para asegurar el éxito del tráfico de los vehículos y de la droga", ha apuntado.

Entre los efectos intervenidos, destacan los sistemas de clonado de las llaves inteligentes y las herramientas empleadas para modificar los bastidores y las placas de matrícula. Durante el proceso de "maquillado" de los coches, empleado para dar apariencia de legalidad y poder trasladarlos para su venta en el extranjero sin ser descubiertos, los autores supuestamente llegaban a cortar para sustituir piezas de carrocería, eliminando el bastidor original, que luego troquelaban de cero.

Los agentes también se han incautado de una "gran cantidad" de placas de matrícula pertenecientes a Alemania, Austria, Holanda, Polonia, Suecia y Ucrania, al parecer usadas para falsificar las placas de los coches que robaban.

También ha llamado la atención de los investigadores un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) y el propio sistema de videovigilancia por cámara instalado en la nave industrial registrada por la Guardia Civil en Bigastro y presuntamente empleada por la banda como centro de operaciones, donde "ocultaban una veintena de vehículos de alta gama empleados en la actividad criminal y en la que ha sido desmantelado un laboratorio clandestino de estupefacientes, en el que preparaban la droga que también exportaban", según la Guardia Civil.

ARRESTOS Y REGISTROS

En el marco de esta operación, han sido detenidos 13 hombres y seis mujeres, 19 personas en total, de edades comprendidas entre los 31 y los 63 años, a los que se les imputan los delitos de robo de vehículos mediante dispositivos tecnológicos, pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos, falsificación de moneda, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Así, se han realizado 16 registros en Algorfa, Bigastro, Guardamar del Segura, Mutxamel, Orihuela, San Juan, San Miguel de Salinas y Torrevieja, en la provincia de Alicante, y en Mar de Cristal, en Cartagena (Murcia).

Cuatro de estos registros han tenido lugar en una nave industrial en Bigastro, donde estaba el supuesto centro de operaciones de la banda, dos talleres mecánicos en Jacarilla y San Juan en los que la organización supuestamente manipulaba los vehículos robados, y un garaje en Torrevieja.

INCAUTACIONES

Los agentes se han incautado de 17 vehículos sustraídos, 21 vehículos empleados para la actividad criminal, 50 placas de matrícula de diversas nacionalidades, un sistema de diagnóstico a bordo (OBD), gran número de circuitos para el clonado de llaves, llaves inteligentes, mandos a distancia multimarca, drones, inhibidores de frecuencia, balizas, teléfonos móviles e, incluso, una pistola de fogueo.

También han intervenido 40.000 euros en efectivo, 350 euros falsificados, diversas cantidades de marihuana, cocaína, heroína y hachís y elementos para el análisis de pureza, pesaje y envasado de estupefacientes.

La operación ha sido desarrollada por las Áreas de Investigación de los Puestos Principales de la Guardia Civil de San Juan y Torrevieja, que han contado con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Barcelona, Madrid y Zaragoza, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de Alicante y Torrevieja, el Servicio Cinológico de Alicante, Murcia y Valencia y el Servicio Aéreo de Murcia.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja número 2, que ha decretado la libertad con medidas de vigilancia para 16 de los presuntos autores. Los otros tres han ingresado en prisión por órdenes de detención europea de extradición dimanantes de los países de origen.