Díaz afirma que el Gobierno es "ejemplar" en su apoyo a Gaza y pide a Europa "avanzar más" en la ruptura con Israel

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado este viernes que "el Gobierno de España es ejemplar en el mundo en la defensa de la legalidad internacional, de los derechos humanos y de la condena del genocidio de Gaza", aunque ha señalado que "hay que avanzar más", y ha querido "dirigirse claramente a Europa" para lamentar que "se está retransmitiendo un genocidio en directo y la comunidad europea no está haciendo nada".

Ante esto, Díaz ha reclamado "romper todas las relaciones de manera definitiva desde Europa con el gobierno criminal" del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en València, tras reunirse con alcaldes de municipios afectados por la dana, a preguntas sobre la flotilla interceptada por el Gobierno de Israel y sobre si el PSOE y Sumar están en la misma línea en su postura sobre Israel.

La ministra ha pedido la "liberación inmediata" de los activistas españoles que iban en la flotilla y que "hoy están en manos de un gobierno que es genocida".

Yolanda Díaz ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo el equipo de gobierno está "a diario exigiendo el genocidio en Gaza" y siguiendo el "minuto a minuto" con el embajador o, en su caso, la ministra de Trabajo de Palestina.

"Va a haber una huelga general en Italia. Los sindicatos de nuestro país van a tener el día 15 un paro, un llamado a la paz. Toda Europa está volcada. Lo que no puede haber es una distancia tan grande entre las poblaciones y la Comisión Europea", pero "el Gobierno de España está, de verdad, dando todos los pasos adelante", ha remarcado.

Yolanda Díaz ha reclamado que se rompan "ya relaciones del convenio de asociación con Israel" y sanciones para este país como se procedió con Rusia ante la invasión de Ucrania. "La historia nos va a juzgar", ha advertido.