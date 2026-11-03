Diez detenidos tras intervenir una tonelada de cocaína oculta en un pesquero en Santa Pola (Alicante)

Imagen del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido más de una tonelada de cocaína, unos 1.184 kilos, que estaba oculta en un pesquero en el puerto de Santa Pola (Alicante). La operación se ha saldado con diez personas detenidas y con otra investigada por su posible implicación en un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El alijo estaba distribuido en 40 fardos de arpillera, escondidos en diez recipientes de grandes dimensiones parcialmente cubiertos con redes de pesca para dificultar su detección, según un comunicado del instituto armado.

La investigación ha permitido identificar una estructura organizada con un reparto de funciones entre quienes presuntamente recogían y transportaban la droga por mar y quienes prestaban apoyo desde tierra.

Las pesquisas comenzaron a principios de año, cuando los agentes recibieron información sobre la posible utilización de embarcaciones pesqueras para introducir sustancias estupefacientes a través de la costa alicantina.

A partir de ese momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en detectar movimientos compatibles con la recogida de cargamentos en el mar y su posterior traslado hasta puerto.

PRIMERA FASE

El 18 de septiembre, durante la mañana, los agentes detectaron movimientos sospechosos de una embarcación frente al litoral de la provincia e identificaron un pesquero que navegaba en dirección a Santa Pola.

Ante estos indicios, establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento para controlar tanto su recorrido como la actividad de sus tripulantes a su llegada al puerto. Asimismo, los agentes también detectaron a un hombre que presuntamente realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones de los pantalanes para alertar de una posible presencia policial.

Una vez atracada la embarcación, efectivos del Servicio Marítimo Provincial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (Usecic) accedieron al pesquero y localizaron los diez recipientes que contenían la droga. La inspección permitió intervenir los 40 fardos, con un peso total de 1.184 kilos de cocaína.

En esta primera fase fueron detenidas tres personas y se realizaron dos registros domiciliarios en un piso de Elche y un chalet de Santa Pola, donde se intervino una embarcación, un vehículo y una motocicleta.

Las gestiones posteriores permitieron constatar un supuesto reparto de funciones entre los implicados. Mientras unos presuntamente se encargarían de recibir la droga en alta mar y trasladarla hasta el puerto a bordo del pesquero, otro de los investigados al parecer prestaba apoyo desde tierra mediante labores de vigilancia durante la llegada de la embarcación.

SEGUNDA FASE

La investigación también permitió identificar a un grupo que supuestamente operaba desde el puerto de Santa Pola y que actuaría de forma coordinada con quienes recibían la mercancía en el mar. Esta información condujo a una segunda fase de la operación, en la que se detuvo a siete personas y se investigó a otra más.

A los detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

El Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante ha desarrollado la operación, con la participación del Servicio Marítimo Provincial y la Usecic y con el apoyo de coordinación del Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de Alicante y dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche.