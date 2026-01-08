DigitAMED avanza en la digitalización del ciclo urbano del agua en los municipios del arco mediterráneo

Digitamed reforzará la gestión del agua ante la presión turística y el cambio climático con sensores y sistemas inteligentes - GLOBAL OMNIUM

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto DigitAMED de Global Omnium está avanzando en su objetivo de "transformar digitalmente" la gestión del ciclo urbano del agua en siete municipios del arco mediterráneo.

DigitAMED forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, y fue seleccionado en el marco del PERTE de digitalización del ciclo del agua, ha explicado Global Omnium en un comunicado.

Tiene como finalidad modernizar la gestión del agua urbana en siete municipios turísticos del litoral mediterráneo y reforzar así "la eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos ante la presión estacional y los efectos del cambio climático".

El proyecto cuenta con un coste subvencionable de 13.535.972,43 euros, con una ayuda concedida de 7.849.771,84 euros. Su implantación en Gandia, Sagunto, Pobla de Farnals y Miramar (Valencia), Calp y Altea (Alicante) y Altafulla (Tarragona) beneficia a una población censada de 205.000 habitantes y una población flotante superior a 400.000 personas durante la temporada turística.

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de instalación de la sensorización y recopilación del dato para su integración en los sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

Hasta la fecha, se ha completado entorno al 60% del plan previsto, lo que ha permitido avanzar en la telelectura horaria de los contadores domiciliarios, monitorización presiones y calidad del agua en la red de distribución, implantación del BIM de las infraestructuras hidráulicas y sensorización de la red de alcantarillado.

En este periodo, se han integrado nuevas soluciones tecnológicas para la captación y análisis de datos del ciclo del agua, tanto en abastecimiento como en saneamiento. Esto está facilitando una gestión más ágil, un mayor control de las infraestructuras y una respuesta más rápida ante incidencias que afectan a vecinos y visitantes.

OPTIMIZACIÓN CON IOT, BIG DATA Y GEMELOS DIGITALES

Los primeros resultados del proyecto ya están contribuyendo a mejorar el servicio público del agua. La digitalización está permitiendo adaptar la operación a los picos de consumo vinculados al turismo, optimizar el uso del recurso y mejorar la atención a la ciudadanía mediante información más precisa y accesible.

Gracias a la incorporación de tecnologías IoT, big data, gemelos digitales y sistemas BIM en instalaciones estratégicas de captación, potabilización y distribución ha sido posible la operación, anticipar incidencias y optimizar la gestión de infraestructuras críticas de captación, tratamiento, abastecimiento y saneamiento. Asimismo, la telelectura está favoreciendo un control más eficiente del consumo, una detección temprana de fugas y un seguimiento más personalizado de las necesidades de los hogares, comercios y servicios esenciales.

Los avances logrados en esta fase están permitiendo reforzar la sostenibilidad ambiental y la protección del entorno natural. La monitorización en tiempo real ha contribuido a la detección temprana de fugas en hogares y redes, ahorro económico, reducción del consumo energético, protección de ecosistemas litorales y mayor transparencia en la gestión.

Además, el proyecto genera empleo cualificado y constituye un modelo replicable en otros territorios mediterráneos. Asimismo, el control inteligente de la red de saneamiento y de los sistemas de alivio está ayudando a minimizar los vertidos al medio natural y mejorar la calidad de las aguas litorales. Estas mejoras fortalecen la resiliencia de los municipios ante episodios de sequía, lluvias extremas y el incremento de población estacional.

En palabras del coordinador de DigitAMED, Javier Sanchis, "los avances de DigitAMED demuestran que la digitalización del ciclo del agua aporta beneficios reales para la ciudadanía, el medio ambiente y la gestión pública. Seguimos comprometidos con un modelo de servicio moderno, transparente y preparado para los retos presentes y futuros del arco mediterráneo".

Durante los próximos meses está previsto avanzar en la implantación de los más de 900 sensores y más de 36.000 contadores a instalar, junto con los sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

DigitAMED fortalece la resiliencia frente a sequías y variabilidad climática, consolidando la digitalización como palanca de sostenibilidad en los municipios mediterráneos, ha resaltado Global Omnium.