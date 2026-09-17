La Diputació cede a Alzira los cuadros de Pinazo sobre Jaume I para una exposición del lado "más humano" del rey

La Diputación cede a Alzira los cuadros de Pinazo sobre Jaume I - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha cedido gratuitamente cuatro piezas del pintor Ignacio Pinazo para la exposición 'Jaume I: del rei a l'home. L'última victòria', que se inaugura este jueves en el Museu Municipal de Alzira --localidad donde falleció el monarca--, y que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de octubre, como celebración del 750 aniversario de su muerte.

Así, la corporación provincial ha explicado en un comunicado que esta efeméride pone en valor una figura "clave en la construcción de la identidad valenciana". La muestra cuenta como obra central con el cuadro 'Últimos momentos del Rey don Jaume I el Conqueridor en el acto de entregar su espada a su hijo Pedro', que pintó el artista valenciano Ignacio Pinazo en 1881, cuando trabajaba como pensionado de la Diputació en la Escuela de Roma.

Además del cuadro principal, la institución provincial ha cedido otras tres piezas de Pinazo que sirvieron como estudio para esa obra: 'Estudio del pie con espuela', 'Estudio de la figura del rey Jaume I' y 'Estudio de las manos del rey Jaume I'.

El presidente de la Diputació, Vicente Mompó, ha visitado la exposición junto al diputado de Cultura, Paco Teruel, y al alcalde de Alzira, Alfonso Domínguez. "No hay mejor manera de celebrar los 750 años de la muerte de Jaume I que haciendo que su figura vuelva a estar presente en nuestros pueblos y ciudades y que las nuevas generaciones conozcan qué significó para el Reino de Valencia y para nuestra identidad", ha subrayado Mompó.

En esta línea, ha apuntado que visita Alzira por dos motivos: "Para cumplir con la palabra dada a esta ciudad y para compartir con todas las valencianas y los valencianos una parte extraordinaria del patrimonio de la Diputació". "Esta exposición es una oportunidad para reivindicar el patrimonio artístico valenciano", ha señalado.

"Pinazo es uno de los grandes pintores de nuestra tierra y esta es solo una parte de la extraordinaria colección que conserva la Diputació", ha destacado, al tiempo que ha indicado que el patrimonio de los valencianos "no puede estar escondido, tiene que estar vivo, tiene que estar visible y tiene que llegar a la ciudadanía". "Esa es nuestra apuesta y en actos como este así lo demostramos", ha concluido.

Por su parte, Domínguez ha mostrado su satisfacción por "la cesión de un cuadro tan importante, que muestra una cara diferente de un rey ligado íntimamente con el municipio de Alzira, y que complementa los actos que estamos realizando para conmemorar el 750 aniversario de su muerte".

LA EXPOSICIÓN

La exposición 'Jaume I: del rei a l'home. L'última victòria' aporta un enfoque "diferente del que todos conocemos sobre el monarca". Se propone una mirada "más humana" sobre Jaume I, en la que pasa del rey conquistador y poderoso al hombre que afronta los últimos momentos de su vida.

El arte, la luz y la música acompañan un recorrido que invita a reflexionar sobre el poder, la fragilidad y el legado que perdura en la memoria. Para ello, es "fundamental" el arte de Ignacio Pinazo, que varios siglos después de la muerte de Jaume I, imaginó cómo fueron esos últimos instantes de su vida, en un momento en el que, delante de la muerte, todos somos iguales.

El cuadro 'Últimos momentos del Rey don Jaume I el Conqueridor en el acto de entregar su espada a su hijo Pedro' se caracteriza por una pincelada enérgica, grandes manchas de color y una luz especialmente atrevida.

La muestra incluye también como pieza destacada el 'Aureum Opus', el Libro de Privilegios del Archivo Municipal de Alzira, testigo del patrimonio documental y de la historia de la ciudad. Confeccionado alrededor de 1380, forma parte de una serie de libros de privilegios que reunían copias de documentos reales con la misma validez jurídica que los originales, de manera que se garantiza así la conservación y la consulta.

De los doce ejemplares conocidos, el de Alzira es el "más rico y elegante" gracias a sus seis páginas dedicadas a los monarcas que concedieron privilegios en el Reino de València: Jaume I el Conquistador, Pedro el Grande, Alfonso el Liberal, Jaime II el Justo, Alfonso el Benigno y Pedro el Ceremonioso.

El horario para visitar la exposición es de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas (de martes a sábado) y de 11.00 a 13.30 horas los domingos. Esta muestra forma parte de las actividades que la institución provincial está programando con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I y que dará a conocer el próximo 1 de octubre de manera "más extensa, con más exposiciones, recreaciones y pasacalles medievales".