La Diputació de València abre la convocatoria de ayudas para las asociaciones profesionales de artes escénicas para 2026 y 2027 - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su área de Teatros, ha abierto la convocatoria de subvenciones a asociaciones profesionales de artes escénicas correspondiente a 2026 y 2027. Así, estas ayudas, dotadas con un presupuesto de 330.000 euros para cada año, tienen como objetivo el fomento y consolidación de estas entidades, con el fin de fomentar el desarrollo de la cultura en sus diversas manifestaciones, además de conservar y dinamizar el tejido asociativo de profesionales de la cultura.

Mediante esta convocatoria, la institución provincial pretende "impulsar proyectos de difusión de las artes escénicas en los municipios de la provincia de Valencia, al tiempo que potencia la exhibición, la investigación y la formación vinculadas al sector", recalca la corporación provincial en un comunicado.

De este modo, abundn, "se favorece el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad y se fortalece el tejido profesional de las artes escénicas valencianas".

La diputada responsable de Teatros de la corporación provincial, Rocío Gil, ha señalado que el objetivo de estas ayudas, que cubren los años 2026 y 2027, es "contribuir al impulso del sector y otorgarle mayor estabilidad, además de apoyar la realización de actividades de difusión de las artes escénicas e incentivar la descentralización de la oferta cultural".

Los proyectos desarrollados en convocatorias anteriores ponen de manifiesto el impacto de esta línea de subvenciones. Entre ellos, destaca un programa dedicado al circo que ha permitido llevar actuaciones a doce municipios de la provincia en 2025, así como un proyecto de danza que ha reunido a ocho compañías diferentes.

Asimismo, se ha impulsado un programa de talleres de dramaturgia en distintas localidades valencianas, que el pasado año se desarrolló en tres municipios.

Con estas iniciativas, se ha diversificado la programación cultural con propuestas de circo, danza y teatro contemporáneo, al tiempo que se ha fortalecido el tejido profesional valenciano.

En cuanto a los espectáculos teatrales, han llegado a un total de 36 localidades de la provincia. La convocatoria también ha impulsado la continuidad de un proyecto de residencias artísticas desarrollado en tres municipios.

NUEVAS DRAMATURGIAS

Además, las subvenciones han respaldado iniciativas dirigidas a profesionales de las artes escénicas, personal docente y personas vinculadas a la creación para la infancia y la juventud, con el objetivo de fomentar nuevas dramaturgias y propuestas artísticas dirigidas a los más pequeños y a adolescentes. Del mismo modo, se han fomentado proyectos relacionados con la promoción del teatro, el ámbito audiovisual y el doblaje.

La concesión se realiza mediante un régimen abierto de concurrencia competitiva, y está dirigida a todas aquellas asociaciones profesionales de las artes escénicas constituidas sin ánimo de lucro, con sede social y que desarrollen su actividad en la provincia de Valencia, y que cuenten con una estructura de gestión y administración consolidada.

Podrán percibir subvención las asociaciones que especifican de manera clara en sus estatutos su naturaleza escénica en cualquier de sus vertientes (interpretación, creación, dramaturgia, etc.) en danza, teatro, circo, artes vivas, teatro de objetos, títeres, etc. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el próximo 18 de agosto.

Tendrán que presentarse a través de la sede electrónica de la Diputació de València (www.sede.dival.es). Se pueden consultar los detalles de la convocatoria en el BOP del martes 28 de julio de 2026.