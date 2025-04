La Diputació de València llama a la unidad política en el 25 d'Abril para recuperar el derecho civil valenciano

Juristes Valencians denuncia que Les Corts "no han estado a la altura" y urge a Compromís a actuar en el Congreso: "¿Si no para qué están?"

La Diputació de València ha llamado a la unidad política este 25 d'Abril, día que se conmemora el autogobierno perdido tras la Batalla de Almansa del siglo XVIII, para recuperar el derecho civil valenciano previsto en el Estatut d'Autonomia.

El acto, organizado junto a Juristes Valencians, se ha celebrado en la sede de la institución provincial, con la participación de todos los grupos políticos con representación salvo Vox.

En el discurso de apertura, La profesora de la Universitat de València (UV) Pilar Hernando ha recordado que en durante la Segunda República hubo un "valencianismo activo" en la provincia de Valencia con proyectos de estatuto de autonomía en los que había un denominador común: la recuperación de la personalidad propia y común del territorio del antiguo Reino de Valencia, el autogobierno y la capacidad legislativa en materia civil, dos siglos después de la abolición del derecho foral.

"Se había convertido en una reivindicación política e identitaria para la recuperación de los derechos de un pueblo humillado en la Batalla de Almansa, en la que lo perdió casi o casi todo", ha expuesto, y ha destacado que en esos años "casi nadie se quedó inmóvil" con movilizaciones a favor de la autonomía y del respeto a la lengua e historia valencianas.

"NO COMETAMOS EL MISMO ERROR"

A partir de ahí, la profesora ha señalado que el pueblo valenciano "nunca ha dejado de reclamar" la recuperación de su derecho civil, además de subrayar que "solo es cuestión de justicia y de voluntad política". "En la República faltó unidad política entre los partidos valencianos y, sobre todo, faltó tiempo para que la autonomía fuera una realidad. Ahora la autonomía la tenemos, pero sin nuestro derecho foral. No cometamos otra vez el mismo error", ha reivindicado.

Desde Juristes Valencians, su presidente, José Ramón Chirivella, ha hecho notar que Les Corts "no han estado a la altura" por haber decidido no celebrar este año el 25 d'Abril, algo que ha achacado tanto a la presidenta, Llanos Massó (Vox), como a la Mesa del parlamento valenciano. También ha afeado a los partidos con representación en el Congreso que no secundaran su propuesta para reformar la Constitución para recuperar el derecho civil.

ELIMINAR CALLES CON EL NOMBRE DE FELIPE V

Chirivella ha exigido la derogación de los Decretos de Nueva Planta mediante la aprobación de una ley ordinaria en el Congreso, así como la eliminación de todas las calles de localidades valencianas que todavía tienen el nombre de Felipe V como Peñíscola o Elda: "Debemos cerrar de una vez ese pasado ignominioso que simboliza su figura". Y ha llamado a que todas las instituciones pongan en valor el autogobierno y a que los partidos unan fuerzas para recuperar el derecho civil: "Es responsabilidad de todos".

En declaraciones posteriores a los medios, el presidente de Juristes ha defendido que corresponde a la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, presentar desde el grupo de Sumar una proposición de ley al respecto, ya que comparte bancada con fuerzas afectadas como los Comuns, Chunta Aragonesista o MÉS per Mallorca. “¿Si no para qué están?”, se ha preguntado.

En el acto se ha leído la moción aprobada por la Diputació para pedir al Congreso la derogación expresa de los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII que afectaron a los territorios de la Corona de Aragón. El presidente de la corporación, el 'popular' Vicent Mompó, ha explicado que se insta a defender el autogobierno contra la "discriminación" a los territorios de la Corona de Aragón en los Decretos de Nueva Planta.

Entre los grupos políticos, Reme Mazzolari (PP) ha emplazado al Congreso a aprobar una proposición de ley para derogar esos decretos que afectan las nacionalidades históricas valenciana y aragonesa, así como a los territorios catalán y balear. Neus Garrigues (PSPV) ha pedido que la tramitación sea por la vía de urgencia, tras lo que Dolors Gimeno (Compromís) ha abogado por la organización de actividades desde la Diputació respecto al derecho civil.

Por último, la vicepresidenta de la institución, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha denunciado la tardanza de la Cámara Baja en impulsar esta reforma, algo que "recorta el autogobierno" respecto al derecho civil previsto en el Estatut d'Autonomia. Este acuerdo se remite tanto a los grupos del Congreso, Senado y parlamentos autonómicos como al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a la Federación de Municipios y Provincias y a la Casa Real.

La semana pasada, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), decidió suspender los actos del 25 d'Abril, en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recuerda la batalla de Almansa y entrega las altas distinciones Francesc de Vinatea, por "la polarización política actual, la crispación y, sobre todo, el drama de la dana". En su lugar se leerá una declaración institucional en el pleno ordinario convocado para el 15 de mayo.

MOMPÓ: “ES ALGO SENCILLO Y DE JUSTICIA”

Tras el acto en la Diputació, a preguntas de los periodistas, Mompó ha asegurado que la corporación seguirá reivindicando “el orgullo de ser valencianos” y la recuperación del derecho civil, al considerar que “no perjudica a nadie” y que es algo “sencillo y de justicia”.

Ha prometido “trabajar” en recabar el apoyo de su partido a nivel estatal y ha remarcado que el PP “no gobierna en solitario” a nivel autonómico, con lo que ha achacado a “la idiosincrasia de las instituciones” la suspensión de la conmemoración en Les Corts.

“El grupo ‘popular’ habrá hecho lo que han considerado oportuno. Tenemos que entender que la realidad es la que es y que hay que llegar a acuerdos; a veces tienes que hacer cosas que te gustan más y te gustan menos para seguir adelante (...) En un gobierno de pactos tienes que llegar a pactos, pero desconozco la letra pequeña”, ha argumentado.

Además, ha mostrado su respaldo a la propuesta de eliminar las calles con el nombre de Felipe V, ya que “fue un rey que trató con desprecio a los valencianos y está como se merece en Xàtiva”. Dicho esto, ha sostenido que puede ser que “los alcaldes no se han dado cuenta de este detalle”.

Preguntado por si su discurso es compartido por todo el PP, el líder de los ‘populares’ en la provincia ha asegurado que “seguro que no” ni lo “pretende” y que “el PP no es un único pensamiento”. “Lo importante es respetar las instituciones, los cargos y los partidos”, ha defendido, y en su caso ha indicado que trata de realizar lo que cree “de sentido común”.

Por su parte, la vicepresidenta Natàlia Enguix ha prometido seguir trabajando junto a Juristes para recuperar el derecho civil y ha instado a los grupos del Congreso a entender su importancia.