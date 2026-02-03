La Diputación de Alicante convoca el III Premio Internacional de Escritura Aforística y del Yo en honor a Gil-Albert

Archivo - Sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante, a través del Instituto Alicantino de Cultura (IAC), ha convocado la tercera edición del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, cuyo plazo de presentación estará abierto hasta el 23 de marzo de 2026.

Como ha recordado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, la propuesta busca "fomentar la creación literaria de ese estilo tan característico del escritor alcoyano", presente en títulos como 'Memorabilia', 'Crónica general' o 'Breviarium vitae'.

Escritores de cualquier nacionalidad pueden participar en el certamen. Los textos deberán ser originales e inéditos, escritos en castellano, y la obra ganadora recibirá un premio de 5.000 euros, así como la publicación de un libro en una colección específica diseñada al efecto por el IAC, según ha detallado la Diputación en un comunicado.

El jurado del certamen estará compuesto por "reconocidas personalidades" del mundo literario y académico y entre los criterios de valoración se tendrá en cuenta la originalidad temática (40 por ciento), la estructura formal (30%) y el lenguaje literario y estético (30%).

El Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo recayó en su primera edición en Mario Pérez Antolín por su libro 'Idear lo insólito' y en la segunda fue para Raúl Ordás y su obra 'Inexactos y verdaderos'.