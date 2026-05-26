La Diputación de Alicante prevé destinar un millón a proyectos y obras de mejora en masas forestales municipales

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ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante prevé destinar este año más de un millón de euros a la redacción de proyectos y la ejecución de obras de mejora en masas forestales municipales, según ha indicado la institución provincial en un comunicado, en el que ha resaltado su "compromiso con la protección del entorno natural, la adaptación al cambio climático y la prevención de incendios forestales".

"A través de este tipo de acciones ayudamos a nuestros ayuntamientos a mantener sus masas forestales en condiciones sanitarias óptimas, garantizando densidades adecuadas y promoviendo su regeneración natural y biodiversidad vegetal", ha señalado la diputada del área, Magdalena Martínez.

Así, por un lado, la institución prevé sufragar el desarrollo de obras de mejora en los montes municipales con el fin de favorecer el crecimiento de paisajes "de calidad", con arbolado "vigoroso y adaptado al medio"; ecosistemas "ricos y diversos en flora y fauna" y montes "más resilientes frente al cambio climático y menos vulnerables ante incendios forestales".

En este sentido, se espera subvencionar "actuaciones como el control de la competencia, la retirada de árboles muertos por el ataque de plagas o temporales y la plantación y siembra de especies vegetales que aporten alimento a la fauna y/o diversidad a la comunidad vegetal".

Por otro lado, la Diputación también prevé ayudar a los ayuntamientos a "redactar nuevos proyectos de mejora de masas forestales municipales que, una vez finalizados, servirán como base para optar a posteriores subvenciones".

Ambos planes tienen actualmente abierto el plazo de presentación de solicitudes. En el caso del primero, de ejecución de obras, este finalizará el próximo 1 de junio y, en el caso del segundo, el de redacción de proyectos, el día 8.

ARBOLADO

La Diputación ha apuntado que mantiene activa hasta el 1 de junio la convocatoria para la redacción de proyectos de obras de inversiones en arbolado y adaptación al cambio climático en espacios urbanos de titularidad municipal.

"Tan importante es aumentar la presencia de árboles en nuestros entornos urbanos como garantizar la conservación y el correcto mantenimiento de los ya existentes. Por ello, esta convocatoria está enfocada a que nuestros ayuntamientos puedan planificar inversiones para crear espacios urbanos más accesibles y saludables y avanzar hacia un equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y calidad urbana", ha manifestado Martínez.