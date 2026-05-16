La Diputación de Castellón construye el primer alojamiento de Pina de Montalgrao para "impulsar el turismo"

La Diputación de Castellón construye un alojamiento rural en Pina de Montalgrao para "impulsar el turismo" . - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón ha construido el primer alojamiento rural del municipio Pina de Montalgrao (Castellón), de poco más de 100 habitantes, para "impulsar el desarrollo turístico y la generación de oportunidades económicas en el interior de la provincia".

"Desde la Diputación hemos impulsado este proyecto para que un municipio de poco más de 100 habitantes sume a su oferta un alojamiento de calidad que permitirá acoger a visitantes y dinamizar la actividad, tanto turística como económica", ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha visitado esta semana la localidad y ha comprobado los avances de las obras de la primera vivienda rural municipal destinada a uso turístico en esta localidad, según ha indicado la corporación municipal en un comunicado.

Para hacer posible esta iniciativa que pretende "potenciar la llegada de visitantes atraídos por la tranquilidad y el entorno natural del municipio", la Diputación suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Pina de Montalgrao por un importe de 190.000 euros.

En cuanto a las características del nuevo inmueble, este constará de tres plantas, con la baja como un espacio de acceso, con salón, comedor, cocina, aseo y escalera; mientras que la primera planta constará de dos dormitorios dobles, un baño, espacio distribuidor y escalera, y, por último, la segunda planta albergará dos dormitorios dobles, un baño, lavadero, espacio distribuidor y escalera.

La presidenta de la Diputación ha puesto en valor la importancia de este tipo de ayudas destinadas a pequeñas localidades del territorio castellonense: "Para municipios como Pina de Montalgrao, es fundamental contar con estas ayudas para poder sumar recursos turísticos, en este caso una vivienda rural, y disponer así de un nuevo espacio para que los turistas sigan llegando a la población y puedan alojarse en ella".

Barrachina también ha incidido en que "con esta ayuda económica se pone de manifiesto, una vez más, la vocación de ayudar a los ayuntamientos de la provincia, sobre todo a los más pequeños que son la razón de ser de esta Diputación, para que puedan llevar a cabo proyectos que sean motor de desarrollo y generen oportunidades económicas".

La corporación provincial, asimismo, ha recordado que dentro de su apuesta turística y social de los municipios castellonenses, ha "reforzado la contratación de informadores turísticos". Un refuerzo del 6,29 por ciento respecto al año anterior hasta alcanzar los 760.000 euros.

En la misma línea, han destacado "el progreso en el número de municipios beneficiarios ya que, en dos años, se ha triplicado, al pasar de 31 en 2023 a 93 municipios el pasado 2025". Con estas ayudas, la Diputación de Castellón posibilita que los ayuntamientos mantengan abiertas sus Oficinas Turísticas durante el máximo número de meses posibles al año, lo que "potencia sus oportunidades de dinamización turística y favorece, del mismo modo, la inserción laboral en los pueblos".