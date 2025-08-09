Archivo - La Diputación de Castellón mejora eficiencia energética de alumbrado público de 22 municipios de menos de 500 habitantes - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón mejora la eficiencia energética en el alumbrado público de 22 municipios de menos de 500 habitantes con una inversión superior a un millón de euros.

De este modo, se avanza en la mejora del alumbrado público para que los municipios de la provincia ahorren en su factura de la luz dentro del Plan Diputació Resol, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Así, tras finalizar la renovación del alumbrado de 13 localidades durante el pasado ejercicio, se han iniciado las obras que contemplan la renovación de luminarias con tecnología LED en nueve municipios, con el objetivo de "lograr una provincia más eficiente, sostenible y equitativa", ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Estas actuaciones se enmarcan en el "compromiso" de la corporación provincial con "el desarrollo sostenible de la provincia y con el apoyo a los ayuntamientos en la mejora de sus servicios e infraestructuras".

La dirigente provincial ha hecho hincapié en que "con estas obras, se produce un ahorro económico que redunda directamente en los municipios, que van a tener menos gasto en su consumo energético de electricidad, porque son luminarias LED más eficientes y gastan menos".

El alumbrado público representa el "mayor" gasto energético para los ayuntamientos, por lo que "una disminución de ese consumo supone, sin duda, un ahorro económico muy importante".

MUNICIPIOS

Así, con un presupuesto de 542.000 euros, la institución provincial actuará en el presente ejercicio en los municipios de Azuébar, Sot de Ferrer, Bejís, Higueras, Pavías, Palanques, Villores, Zorita del Maestrazgo y Vistabella del Maestrat. Todos estos pueblos, de menos de 500 habitantes, están adheridos al reglamento de alumbrado público de la institución provincial.

Los trabajos, tal y como ha detallado Barrachina, "consisten en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED y la adecuación de cuadros de mando de los alumbrados públicos, para conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones de iluminación".

Asimismo, con estas actuaciones "se consiguen municipios más sostenibles, desde el punto de vista medioambiental, porque al consumir menos energía, se emiten menos CO2 a la atmósfera", ha añadido.

"Desde la Diputación de Castellón estamos plenamente comprometidos en el ahorro y el uso responsable de la energía, y por ello, ayudamos a nuestros pueblos a sufragar este tipo de actuaciones, conscientes de sus múltiples beneficios", ha resaltado el diputado de Transición Energética, José María Andrés.

Y ha añadido: "En dos años, la institución provincial ha hecho una apuesta muy fuerte por hacer de Castellón una provincia más sostenible y eficiente. Y en ese objetivo, seguiremos trabajando para que los municipios ahorren en las arcas municipales y puedan utilizar ese dinero a otros menesteres en el bienestar de todos los ciudadanos castellonenses".

Con estos nueve municipios, la institución acaba con los pueblos de menos de 500 habitantes adheridos al reglamento, lo que "permite que los pueblos con menos recursos puedan acceder a nuevas tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente".

Ahora, el objetivo de la Diputación de Castellón, tal y como ha anunciado el diputado, es modificar el presente reglamento y ampliarlo hasta los municipios de 1.000 habitantes, para "continuar con la mejora de la vida de los vecinos y vecinas de la provincia y reducir el consumo energético de todo el territorio", ha concluido.