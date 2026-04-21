La Diputación de Castellón rechaza una moción de Compromís que pedía recuperar los Premios Guillén Agulló

Pleno de la Diputación - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 21 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno de la Diputación de Castellón celebrado este martes ha rechazado una moción de Compromís que solicitaba recuperar e impulsar los Premios Guillem Agulló en el ámbito provincial para reconocer personas y entidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la xenofobia y los discursos de odio.

La propuesta ha contado con los votos a favor del Grupo Socialista y de Compromís y en contra de PP y Vox.

La iniciativa recordaba que el 11 de abril de 1993, el joven de Burjassot Guillén Agulló fue asesinado por un grupo de extrema derecha en Montanejos por motivos ideológicos. "Un crimen que, a pesar de no ser reconocido judicialmente como delito de odio, se ha convertido en un símbolo de la violencia fascista y de la lucha antirracista en el País Valencià".

Al respecto, el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha indicado que fue un "error" acabar con estos premios. Por su parte, la socialista Zaida Moreno ha destacado que Guillén Agulló es "un signo vigente en la lucha contra el odio, el racismo y la intolerancia", y, por eso, "invisibilizar estos premios es un paso atrás", por lo que considera que habría que recuperarlos.

Finalmente el 'popular' Sergio Toledo ha indicado que su grupo comparte "sin matices" la defensa de los derechos humanos y la lucha contra cualquier delito de odio, "venga de donde venga", pero ha añadido que no pueden aceptar una moción "construida sobre medias verdades y planteamientos que no se ajustan a la realidad institucional".

"El PP ha propuesto en esta legislatura renovar la declaración institucional que se firmó en Les Corts en 2016 que dio origen a los premios Guillén Agulló, y no ha sido posible por falta de unanimidad", ha dicho. "No podemos recuperar desde la Diputación unos premios que nunca hemos organizado", ha manifestado.

Además, Toledo ha señalado que la moción parte del enfoque de utilizar la memoria desde una visión parcial, y ha recordado que en junio de 2025 se hizo público que la familia de Guillén Agulló solicitó al Gobierno de Cataluña la devolución del premio para que pudiera organizarse fuera del ámbito de las instituciones oficiales, lo que "evidencia que este asunto requiere respeto, consenso y sensibilidad y no utilización política".

Finalmente, ha afirmado que con la nueva Ley de Concordia impulsada por el PP se abre la puerta a renonocer como víctima a Guillén Agulló, "algo que la actual Ley de Memoria Democrática no permite, al limitar ese reconocimiento hasta 1978".