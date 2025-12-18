La Diputación de Castellón restaura el panel cerámico del Palau dels Valterra en Càlig - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 18 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón pone en valor el rico patrimonio histórico de Càlig con la restauración del panel cerámico del Palau dels Vallterra, "una pieza de gran valor histórico, artístico y patrimonial", ha resaltado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

Así, los trabajos de restauración, que han llevado a cabo los profesionales del Servicio de Conservación y Restauración de la institución provincial, han permitido recuperar la esencia de este conjunto cerámico del siglo XVII compuesto por 46 piezas, el cual formaba parte del Palau dels Vallterra, una de las casas señoriales más importantes de Càlig.

En total, se han recuperado 16 azulejos que acusaban un grave deterioro debido al gran porcentaje de pérdidas volumétricas, así como de desprendimiento de la capa vítrea. Además, también presentaban suciedad acumulada y restos de mortero. Ahora, después de los trabajos realizados, los azulejos han recuperado su buen estado y pueden apreciarse con total claridad.

El diputado de Cultura ha agradecido a los profesionales del Servicio de Conservación y Restauración todo el trabajo que han realizado para devolver este panel cerámico a su mejor estado, asegurando que "hoy este panel de azulejos recupera todo su esplendor como una auténtica joya patrimonial".

El proceso de restauración de las 16 piezas ha consistido en la desalación, limpieza físico-mecánica, adhesión de fragmentos, así como la reintegración volumétrica y cromática de los fragmentos cerámicos y vítreos perdidos. Asimismo, el conjunto intervenido se ha adherido a un nuevo soporte inerte para permitir su exposición.

"CADA PIEZA CUENTA UNA HISTORIA"

En este sentido, Alejandro Clausell ha resaltado que "cada pieza cerámica de este panel cuenta una historia". "Recuperarla es devolver a vecinos y visitantes una parte esencial de nuestro legado, y hacerlo accesible para las generaciones futuras", ha añadido el diputado, quien ha indicado que, gracias a estas actuaciones se ayuda a los 135 municipios a poner en valor su cultura y patrimonio.

"Sin duda, cualquier inversión que se realiza para recuperar o proteger el patrimonio local revierte" en el territorio. Son inversiones de presente que consiguen recuperar una parte del pasado para impulsar un futuro más próspero", ha señalado el responsable del área de Cultura, que ha apuntado que "con esta labor se contribuye a democratizar el arte y la cultura haciéndola accesible a la ciudadanía y esta restauración contribuye de forma decisiva a esta tarea".

"Desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando y apostando por la protección y puesta en valor de elementos patrimoniales que muchas veces pasan desapercibidos, pero que son esenciales", ha concluido Alejandro Clausell.