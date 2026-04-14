La Diputación reduce la burocracia y adelanta la convocatoria del programa Gestifoc de ayudas forestales - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valencia ha introducido dos nuevos cambios dentro del programa anual Gestifoc para ayudas en materia de gestión forestal y prevención de incendios, reducirá su burocracia a la mitad y adelantará su convocatoria para "facilitar" la gestión de los municipios.

Las ayudas, --con una cuantía global de 8 millones de euros-- que llegan a 232 ayuntamientos de la provincia, van desde los 5.000 a los 124.000 euros atendiendo a criterios como el tamaño del municipio, la extensión de masa forestal o la existencia de planes forestales

La presentación de las novedades del programa de subvenciones en materia de gestión forestal y prevención de incendios ha tenido lugar en la sede de la Diputación de Valencia y ha contado con la presencia de su presidente, Vicent Mompó, y del diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell.

Se trata del programa anual Gestifoc que este año, según ha anunciado el propio Mompó, ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia.

"Seguimos consolidando una forma de entender la acción pública más útil, más inteligente y conectada con la realidad de nuestros ayuntamientos. Queremos una administración que sea aliada de los municipios, que facilite en lugar de complicar y que acompañe en vez de obstaculizar, para que puedan centrarse en lo verdaderamente importante", ha afirmado Mompó.

Mascarell ha señalado que desde el departamento de Medio Ambiente han escuchado "alto y claro" las peticiones de los ayuntamientos de "más agilidad" y "menos burocracia" y, por ello, han introducido dos cambios "importantes": reducción de la burocracia a la mitad y de los tiempos de espera.

"Antes había dos expedientes, ahora habrá solo uno. Menos papeles, menos esperas y más tiempo para todo lo que es importante, planificar y actuar", ha anunciado, al tiempo que ha indicado que la convocatoria se avanzará y, así, el dinero "llegará antes" a los ayuntamientos.

El diputado de Medio Ambiente ha destacado que cerca de 250 municipios se beneficiarán de un total de 8 millones de euros en ayudas forestales para "cuidar los bosques, prevenir incendios y para que, si llega un fuego, estemos todos más preparados".

"La mejor manera de apagar un incendio es que no llegue a producirse y, si llega a producirse, que no llegue a crecer y esto solos lo conseguimos con caminos en condiciones, cortafuegos bien hechos, puntos de agua accesibles y bosques bien gestionados", ha remarcado.

HASTA 124.000 EUROS POR MUNICIPIO

El programa Gestifoc preasigna cantidades que van desde los 5.000 a los 124.000 euros por ayuntamiento, según el baremo técnico que recoge, entre otros aspectos, los siguientes: tamaño del municipio (se prioriza los más pequeños), superficie forestal (cuanto más monte, más ayuda), planificación (planes forestales o de prevención de incendios), y la existencia de espacios naturales protegidos y/o montes de utilidad pública.

En cuanto a la modalidad de las ayudas, Gestifoc contempla dos líneas de actuación. Por un lado, se destinan 2 millones de euros a los municipios propietarios de montes para desarrollar trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas y mejora de masas vegetales.

Por otro, se movilizan 6 millones de euros para ejecutar las infraestructuras previstas en los planes locales de prevención de incendios, incluyendo áreas cortafuegos, mejora de caminos forestales y puntos de agua para la extinción.

Estas actuaciones están concebidas para reducir la continuidad del combustible vegetal, limitar la propagación del fuego y facilitar la intervención de los servicios de emergencia en caso de incendio.