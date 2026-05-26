La diputada en Les Corts Candela Anglés anuncia su candidatura para presidir NNGG

Archivo - La diputada Grupo Popular en Les Corts, Candela Anglés - PPCV - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada en Les Corts Candela Anglés ha anunciado este martes su candidatura para liderar la organización de Nuevas Generaciones (NNGG) a nivel nacional relevando así a la presidenta saliente, Bea Fanjul, y rivalizará con los otros candidatos confirmados, Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP en la Comunidad de Madrid, y el presidente de Nuevas Generaciones en la Región de Murcia, Antonio Landáburu.

En un mensaje que ha publicado en la red social 'X', Anglés ha señalado: "Doy el paso. Es el momento de unir nuestra fuerza, NNGG". La diputada 'popular' ha defendido que España "necesita un cambio urgente" y ha manifestado que frente a la "corrupción, la mentira y la mafia del sanchismo", los jóvenes de Nuevas Generaciones "tenemos una misión: unir nuestra fuerza para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa".

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts también ha reivindicado el legado histórico de las juventudes 'populares', al recordar figuras como Miguel Ángel Blanco y el papel de quienes "se enfrentaron al independentismo sin bajar la cabeza"

"Me presento porque creo en una organización con ambición, con orgullo y con voz propia. Una organización capaz de atraer talento, despertar ilusión y movilizar a miles de jóvenes en toda España", ha comentado, para subrayar que "ha llegado el momento de demostrarlo". "Es el momento de unir nuestra fuerza", ha apostillado.

EL CONGRESO SERÁ EN JULIO

Nuevas Generaciones convocó este lunes oficialmente para el 11 de julio su XVI Congreso extraordinario, en el que se elegirá al sucesor de Beatriz Fanjul, que también es diputada nacional por Vizcaya.

Los estatutos de NNGG señalan que la elección del presidente nacional se llevará a cabo en el Congreso mediante compromisarios elegidos en listas abiertas y para ser proclamado precandidato es necesario contar con el apoyo de, al menos, cien afiliados.

Por lo pronto, se ha postulado también el presidente de NNGG de Madrid, Ignacio Dancausa, de 25 años, que cuenta con el apoyo del PP de Madrid de Ayuso. Con ella coincide en que hay que dar la batalla cultural. Y Antonio Landáburu, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la Región de Murcia.

Así, el PP nacional quiere que el congreso de Nuevas Generaciones del mes de julio sirva para seducir a más votantes jóvenes, una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años.