El dispositivo de seguridad del Arenal Sound, "plenamente coordinado" ante el incendio de Vall d'Uixó

Archivo - Fernando Costa actúa durante la celebración del Arenal Sound Festival en la playa El Arenal, a 3 de agosto de 2023, en Burriana, Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Borriana (Castellón) ha ratificado en una junta local de seguridad extraordinaria con motivo del inicio del Arenal Sound 2026 que todo el dispositivo de seguridad y emergencias está "plenamente operativo y coordinado", debido a las circunstancias sobrevenidas en la provincia por el incendio declarado en la Vall d'Uixó que afronta su sexto día activo.

El operativo global, que estará activo hasta el próximo lunes a las 16 horas, contempla alrededor de 1.500 servicios prestados por los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, detalla el consistorio.

De ellos, la Policía Local prestará cerca de 390 servicios enfocados al tráfico, la llegada de autobuses, el control del espacio público y la inspección del plan de autoprotección. Por su parte, la Guardia Civil desplegará cerca de mil servicios con unidades especiales, incluyendo por primera vez un grupo de caballería, además de controles de espacio aéreo, marítimo y tráfico.

El dispositivo se completa con retenes fijos e itinerantes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, servicios de socorrismo y la implantación de Puntos Violeta en el recinto. Al mismo tiempo, la organización del festival ha contratado dos camiones autobomba cisterna con la capacidad de 18.000 litros con el fin de reforzar el dispositivo previsto.

Respecto a la calidad del aire con motivo del incendio activo en la comarca, el Ayuntamiento de Borriana informa que las seis estaciones de medición y control del término municipal monitorizan la situación de forma continua. "En estos momentos, los parámetros registrados no representan ningún riesgo para la salud de la ciudadanía", subraya.

"TRANQUILIDAD Y NORMAL DESARROLLO"

El alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, destaca "la capacidad y la disponibilidad de todos los servicios de emergencia asegurando la tranquilidad y el normal desarrollo del festival durante estos días tan intensos para la ciudad".

Monferrer, también responsable de Seguridad Ciudadana, agradece "el gran esfuerzo de coordinación de todos los mandos y agentes implicados, cuya labor año tras año permite la convivencia de los miles de jóvenes que vienen a divertirse con los propios vecinos de Burriana".

A la junta extraordinaria han asistido otros representantes municipales, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García; el director general de Seguridad Pública de la Generalitat, Enrich Vanacloig; la directora territorial de Sanidad en Castellón, Eva Suárez; el teniente coronel de la Guardia Civil, José Manuel Guerrero, y mandos de Policía Local, Policía Nacional, unidad adscrita a la Generalitat, Consorcio Provincial de Bomberos. También han participado representantes de la organización del festival, que han ratificado la capacidad del dispositivo tal y como estaba previsto.

En el marco de este despliegue, este pasado miércoles se constituyó formalmente en la zona del festival el puesto de mando preventivo (PMP), órgano que mantendrá un seguimiento y control diario para coordinar de forma inmediata cualquier eventualidad que pudiera suceder.