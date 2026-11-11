Docentes reanudan el 11N la movilización "a máxima potencia" por la vivienda y condiciones dignas: "No podíamos faltar"

La columna educativa de la huelga del 11N en la Plaza del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docentes de la Comunitat Valenciana han reanudado su movilización "a máxima potencia" con motivo de la huelga general de este 11 de noviembre, a la que se suman en defensa de la vivienda, los salarios, los servicios públicos y unas "condiciones dignas para la clase trabajadora". "No podíamos faltar", aseveran representantes sindicales.

Una columna educativa impulsada por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida el sector de la enseñanza valenciana --STEPV, CCOO y UGT-- ha partido desde la sede de la Conselleria de Educación hasta llegar al centro de la ciudad.

La marcha ha concluido frente al Ayuntamiento de València a ritmo de batucada y allí los representantes sindicales han trasmitido sus demandas y han realizado un círculo tras sus pancartas con mensajes como 'Salvem l'escola pública', 'Mobilitza't', 'Per una educació pública, de qualiat i en valencià' o 'Alcem la veu i diguem prou'.

'Vaga, vaga, vaga general'; 'Sense habitatge no hi ha educació'; 'Educació pública, de qualitat i en valencià'; 'Que no, que no, que no volem més retalles en sanitat i educació'; 'Els carrers sempre seran nostres' o 'Què pasa, què pasa, que no tenim casa!" son algunos de los lemas que coreaban los participantes.

El representante de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha recalcado que, "nuevamente, del sector educativo hemos salido miles y miles de personas a las calles en un día 11, simbólico para nosotros", en alusión a la fecha de mayo en la que se inició el paro educativo.

Candela ha recalcado que la cuestion de la vivienda "afecta directamente al profesorado, que ha de trasladarse a otras localidades y cuesta mucho, y también al alumnado, que o bien es desahuciado con sus familias o han de irse a estudiar fuera de su hogar".

"No podía faltar el sector de la educación en esta huelga general", ha exclamado el representante del sindicato mayoritario, que ha defendido que la participación de este colectivo en la huelga general está siendo "muy importante". "Solo hay que ver las calles, la columna educativa ha tenido un éxito muy importante y esta tarde continuaremos", ha manifestado.

Por parte de CCOO PV, Xelo Valls, secretaria general de la Federació d'Educació, ha subrayado que el profesorado es "parte de la clase trabajadora y padece la misma situación". "Nuestro sueldo se queda corto cuando hemos de hacer frente a la vivienda, ya sea por alquiler o por compra. Nos toca directamente".

Valls ha recordado, además, que la enseñanza es "un servicio público esencial para toda la población y genera equidad".

Y desde UGT, el delegado sindical Kilian Cuerda ha resaltado que el sector de la enseñanza "se ha sumado masivamente a esta huelga".

SERVICIOS PÚBLICOS "AMENAZADOS"

"Estamos en defensa, no solo de la vivienda, que es un derecho para toda la clase trabajadora, estamos en defensa también de los salarios dignos, de las condiciones laborales dignas y, sobre todo, de los servicios públicos, que continúan amenazados por gobiernos de ultraderecha como el valenciano, y no vamos a consentir que continúe degradando la escuela pública", ha declarado.

"Aquí estamos, toda la comunidad educativa, otra vez, --ha proseguido-- reanudando la movilización a máxima potencia, porque la consellera de Educación, Carmen Ortí, continúa denigrando la escuela pública, continúa negando a pactar y a dialogar y a negociar".

"Esta es una batalla, hoy, de toda la clase trabajadora, de toda la sociedad democrática en la que estamos en primera línea", ha aseverado Cuerda, que ha sostenido que el seguimiento del paro en educación es "suficiente para paralizar el sistema, que no está funcionando con normalidad".