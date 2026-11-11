Sindicatos cifran provisionalmente en el 54% el seguimiento de la huelga en el sector educativo valenciano

Columna educativa en una manifestación del 11N en València.
Columna educativa en una manifestación del 11N en València. - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 16:47
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   VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han cifrado de manera provisional en un 54% el seguimiento de la huelga general convocada este 11N en el sector educativo.

   En un comunicado conjunto, las tres organizaciones aseveran que "la comunidad educativa se está volcando en la huelga general" y "las columnas educativas han llenado las calles de Alicante, València y Castelló esta mañana".

   El profesorado, el personal de atención educativa (PAE), el de administración y servicios (PAS) y el alumnado también han participado en el resto de movilizaciones en las capitales de comarca.

   A falta de la información que se tendrá del turno de tarde, los sindicatos fijan en un 54% de seguimiento del profesorado, personal PAE y PAS, al tiempo que destacan la ausencia de alumnado en los centros educativos.

   Recuerda, finalmente, que las manifestaciones de esta tarde en Alicante, València y Castelló también contarán con columnas educativas.

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