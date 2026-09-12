Docentes valencianos vuelven a las calles para exigir mejoras: "Esto no se ha acabado y no va a parar"

Docentes de la Comunitat Valenciana vuelven a salir a las calles este sábado en las primeras manifestaciones de este nuevo curso para exigir a la Conselleria de Educación la reanudación de las negociaciones para lograr mejoras en el sistema educativo.- ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Docentes de la Comunidad Valenciana han vuelto a las calles este sábado en las primeras manifestaciones de este nuevo curso para exigir a la Conselleria de Educación la reanudación de las negociaciones para lograr mejoras en el sistema educativo público. Las marchas, convocadas simultáneamente en València, Alicante y Castelló de la Plana, son "un punto de partida" para conseguir "avances satisfactorios", señalan los sindicatos, que advierten que la posibilidad de reactivar la huelga está sobre la mesa y que lucharán "hasta el final". "Esto no se ha acabado y no va a parar. Somos gente de acuerdo, pero no tenemos ningún miedo a la movilización', afirman.

La manifestación de Valencia ha partido sobre las 18.10 horas desde la plaza de San Agustín bajo el lema 'Per la dignitat de l'escola pública' y con una pancarta de cabecera en la que se pide la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Además de profesorado, la manifestación ha congregado a familias, integrantes de entidades cívicas y representantes políticos. Los asistentes --muchos de los cuales han lucido las ya tradicionales camisetas verdes y los chalecos con el mensaje 'Docent treballant en precari'-- han entonado cánticos como 'Que no, que no volem més retallades en sanitat i educació'; 'Educació pública i de qualitat en valencià', 'No a la persecució en educació' o 'No a les retallades en Educació'.

Asimismo, las pancartas exhiben mensajes como 'Sense inversió no hi ha Educació'; 'Més recursos menys excuses' o 'La nostra meta és la dignitat per l'educació pública'.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha declarado a los medios que lo que se pretende es "reactivar la negociación, pero en los términos para conseguir avances, no como lo que pasó tras la suspensión de la huelga" indefinida de final del pasado curso.

"Queremos reanudar la negociación y conseguir nuestros objetivos, que son mejorar las plantillas, las retribuciones, bajar las ratios, etc. Y a partir de ahí también, obviamente, que sea avalado por el profesorado. Eso es lo que buscamos y lo que hemos buscado desde el principio", ha defendido el portavoz del sindicato mayoritario, que ha avisado de que se volverá a preguntar al colectivo docente si quiere ir otra vez a la huelga y con qué modelo, aunque ha emplazado a esperar a ver "cómo reacciona la Conselleria y a partir de ahí ir tomando decisiones".

Desde CCOO, la secretaria general d'Educació, Xelo Valls, ha resaltado que "esto es el punto de partida para seguir consiguiendo mejoras que el profesorado considere satisfactorias". "Durante el curso pasado lo que hemos hecho es escuchar al colectivo docente para ver si las propuestas que se estaban poniendo sobre la mesa eran satisfactorias y, menos la de reducción de la burocracia, las demás no han resultado satisfactorias para la mayoría sindical. Ha habido avances no satisfactorios".

Ha incidido en que, además de los representantes del profesorado, se suman a la protesta representantes del alumnado y de las familias, "que nos han dado apoyo durante todas las movilizaciones y durante la huelga indefinida que ha sido histórica". "El alumnado es la joya de la corona, todo esto es por ellos", ha destacado.

Y el representante sindical de UGT Ensenyament PV Kilian Cuerda ha proclamado que "esto no se ha acabado y no va a parar". Ha criticado que la Generalitat no haya aprovechado la "parada estratégica" que le ofreció la comunidad educativa durante el verano para llegar a un acuerdo.

"PROVOCACIONES MUY GRAVES"

A su juicio, la Conselleria o solo "no ha trabajado de forma honesta y profesional, sino que ha habido provocaciones muy graves, como la implantación de una policía política que hemos denunciado ante la Alta Inspección Educativa del Estado, para perseguir la educación libre y la libertad de la cátedra del profesorado". "Eso no vamos a consentirlo".

Por lo tanto, entiende las manifestaciones de hoy como "una primera fase, un primer paso, en un conflicto que no tenemos miedo que sea prolongado". "Somos gente de acuerdo, preferimos acordar, pactar mejoras inmediatamente, pero si la Conselleria está empeñada en quedarse en las prácticas de la provocación, del insulto y del autoritarismo, no tenemos ningún miedo a la movilización y al conflicto y sabemos que la comunidad educativa está masivamente a favor de una educación pública de calidad y en valenciano y lo vamos a defender hasta el final", ha zanjado.

La presidenta de Escola Valenciana, Rosanna Martínez, ha coincidido en que "las soluciones que ha puesto la Conselleria son pocas y totalmente insuficientes". "Y en el caso del valenciano --ha puntualizado-- ninguna medida, estamos peor que nunca", ha lamentado esta portavoz, que ha acusado al ejecutivo autonómico de "atacar y degradar cada día" el valenciano. "Esperamos una respuesta de la comunidad educativa como la del año pasado porque queremos una educación pública en valencià", ha enfatizado.

Pasadas las 19.20 horas, el principio de la marcha ha entrado en la Plaza del Ayuntamiento al grito de 'Educació pública i de qualitat en valencià'. Alrededor de las 20.00 horas se ha dado lectura al manifiesto para dar tiempo a que poco a poco se fueran incorporando los numerosos manifestantes que iban por detrás.

Allí, han vuelto a expresar sus exigencias y han lamentado que la Conselleria "maltrate a la educación pública" mientras favorece a la privada concertada, por lo que el profesorado y las familias "han de ir de la mano". "Exigimos una respuesta real a nuestras reivindicaciones", han exclamado los portavoces de las organizaciones convocantes.