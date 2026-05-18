DocsLab arranca su edición "más ambiciosa" con 83 solicitudes y 37 proyectos seleccionados

DocsLab - FESTIVAL DOCS

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El DocsLab - Plataforma VLC 2026, el laboratorio de industria y formación del festival DocsValencia-Espai de No Ficció, celebra este año la edición "más ambiciosa" de su trayectoria con 37 proyectos valencianos seleccionados entre 83 propuestas.

La propuesta se ha presentado en un acto en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València que ha reunido a representantes institucionales y del sector audiovisual valenciano, con intervenciones de la directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana, Mónica Payá; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez; el director ejecutivo de DocsMX y coordinador académico del laboratorio, Inti Cordera; y los codirectores del festival, Pau Montagud y Nacho Navarro.

Nacho Navarro ha fijado el horizonte del laboratorio: "El objetivo de DocsLab es que las películas salgan más allá de la Comunitat Valenciana. La inversión que se hace con el audiovisual da sus frutos". Una ambición que encuentra respaldo institucional en las palabras de Mónica Payá: "Desde el minuto 0 con IVACE+i hemos apoyado a DocsValencia. Las industrias culturales son industria y las tratamos como tal. La idea es seguir apoyando a Docs en el futuro. Aquí estaremos en la edición 11, la 20 y la 33".

Luis Gosálbez pone en perspectiva una década de trayectoria al señalar que "la parte más importante de DocsValencia empieza hoy, es el trabajo de este laboratorio y después de 10 años se ve que ha sido un éxito".

Pau Montagud dedica sus palabras a los participantes: "Los talleristas son lo más importante del festival. Gracias a su talento todos los festivales tenemos sentido. Viene un plantel de especialistas impresionante y hay que exprimirlos". Por su parte, Inti Cordera destaca las expectativas de esta nueva entrega: "Empieza una semana emocionante y llena de sorpresas. Qué comience la función. Todo lo que van a ver es verdad".

Durante la presentación se han dado a conocer las cuatro líneas de trabajo del programa, los proyectos seleccionados y parte del panel internacional de expertos que participará en esta edición. La edición de 2026 llega con una novedad estructural que responde directamente a esa demanda creciente: el taller 'Cartografía de un proyecto', un nuevo espacio de asesoría colectiva de diez horas concebido para proyectos en las primeras fases de creación que no han accedido a las líneas principales del laboratorio.

Además de recibir una revisión técnica de los aspectos administrativos y legales propios del proceso documental, sus participantes tendrán acceso a la clase magistral del cineasta sueco Fredrik Gertten -Premio de Honor de esta décima edición- y a un estudio de caso de la serie de investigación 'Els 11 del Raval' (3Cat-RTVE Play), presentado por su director Hammudi Al-Rahmoun Font, el productor ejecutivo César Martí y el investigador de El País Braulio García Jaén.

Con este nuevo taller, el DocsLab articula por primera vez cuatro líneas simultáneas que cubren todo el ciclo de creación de un documental: desde la idea inicial hasta el acabado final. Una arquitectura pensada para que ningún proyecto en desarrollo quede sin interlocutor.

EL "CORAZÓN" DEL LABORATORIO

La línea 'Incubadora' estará coordinada por el cineasta y productor uruguayo Emiliano Mazza, fundador de Passaparola y uno de los tutores más reconocidos en laboratorios de desarrollo creativo de Iberoamérica. Trabaja con proyectos en fase inicial de desarrollo, desde la idea e investigación hasta el primer tratamiento, con el objetivo de fortalecer el concepto, la mirada autoral y la viabilidad de las propuestas.

En esta edición, diez proyectos integran esta línea: 'El món en una pilota', de Àlex Martínez y Alba Santos Cloux; 'Fucó', de Marina Reig y Jordi Huguet; 'Juantxu', de Pablo Castillo y Andoni Famoso; 'La Re-ver-te', de Giovanna Ribes y Mar Navarro; 'Nadie nos borra', de Andrea Nefertari Sánchez Rojas y Javier Toca Lahuerta; 'Niñas de loto', de Lucía Mei Murcia Abellán y Lucas Berwanger Moro; 'Ortega: las muchas caras del genio', de Santi Suárez; 'Proyecto Toro', de Guillermo Roqués; 'Sirio', de Batiste Miguel; y 'Voluble', de Laura García Andreu y Clara Gorría.

Para los proyectos en fase avanzada de desarrollo o producción, el taller 'A un paso de la internacionalización' estará a cargo de la productora mexicana Martha Orozco, fundadora de Martfilms y experta en coproducción internacional con una trayectoria premiada en festivales como la Berlinale y Cannes. Su objetivo es optimizar las obras para su proyección internacional, reforzando el posicionamiento artístico, la estrategia de coproducción y la circulación en mercados globales y plataformas.

Los diez proyectos seleccionados en esta línea son 'Algunas canciones ruidosas', de Kevin Castellano y Edu Hirschfeld; 'El vuelo de mar', de Sonia Bautista-Alarcón; 'Fang. La memòria perduda', de Daniel Suberviola y Pepe Andreu; 'Habla como un hombre', de Laura Grande e Ignacio Estrela; 'Heurtebise', de Elisa Torres y Octavio Guerra; 'La Punta retratada', de Guillermo Polo y Carla Fuentes; 'Marginalia', de Iván López Núñez y Adán Aliaga; 'Préstame tus ojos', de Natalia Grande y Andrea Mateu; 'Un viento lúcido', de Luana Bovet y Pau Berga; y 'Vincent, Serge et les autres', de Àlex Badia.

El nuevo taller 'Cartografía de un proyecto', coordinado también por Inti Cordera, director ejecutivo de DocsMX y figura fundamental en la consolidación del cine de no ficción en Latinoamérica, reúne trece propuestas en sus primeras fases de creación: '1 Year No Sex', de Carmina Díaz; 'Amor amor amor', de Franklin Vásquez y Brenda Lucía Bascones; 'Barro turístico', de Aquiles Iváñez Sánchez y Denis Kovalov Alexandrovich; 'Con permiso de la Autoridad Eclesiástica', de Jesús Lacorte; 'Cuando suban la persiana', de Sergio Bartual y Ramón Vidal; 'Efímero', de Carlo Angulo Martini y Rosa Eva Fernández; 'El día más feliz de mi vida', de Cristina Vivó Lucha y Mar Navarro Herráiz; 'El vacío de mi padre', de Alex Garijo y Eli Velázquez; 'Nadie miraba hacia aquí, pero yo lo vi', de Alodia Clemente e Inma Escribano; 'No nos han visto', de María José Migue y Rafa Piqueras; 'Quince', de Mila Luengo y Paola Franco; 'Todo en orden', de Luis Calero y Alberto Abenza; y 'Vihciosos', de Pablo Herrero y Laura Naranjo.

La cuarta línea es el 'Docs in Progress', también moderado por Inti Cordera, reservado a obras en fase avanzada de montaje. Tres proyectos acompañan esta edición hasta su acabado final: 'El fin del olvido', de Batiste Miguel y Tono Errando; 'Las hijas de Saturno', de Lisa María Velázquez; y 'Valencia, València', de Antonio Savinelli.

La edición alcanza además la paridad de género entre sus participantes y reserva una plaza para estudiantes del Máster Universitario en Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universitat de València, en el marco del convenio con el Aula de Cinema de la UV. Un proyecto seleccionado llega a través de la colaboración con la Residencia de Cine de Extremadura, ampliando el alcance territorial del laboratorio más allá de la Comunitat.