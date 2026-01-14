DocsValència abre hasta el 23 de febrero el plazo de inscripción de películas para su décimo aniversario

Archivo - Imagen de archivo del festival DocsValencia - TATO BAEZA - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de DocsValència-Espai de No Ficció, que se celebrará del 15 al 23 de mayo de 2026, cerrará la convocatoria para inscribir largometrajes y cortometrajes de no ficción en sus diferentes secciones competitivas el próximo 23 de febrero.

Con esta llamada, el certamen "activa uno de los primeros hitos de una edición conmemorativa que celebra diez años de trayectoria vinculada al cine documental y al acompañamiento de nuevas miradas de la no ficción", destaca la organización en un comunicado.

Desde su creación, remarcan, DocsValència "se ha consolidado como un espacio de referencia para el documental, combinando exhibición, reflexión y encuentro entre creadoras, creadores y público".

A lo largo de esta década, el festival ha mantenido una línea editorial comprometida con los relatos contemporáneos y con el apoyo continuado al tejido audiovisual valenciano, favoreciendo la visibilidad y el desarrollo de proyectos locales en diálogo con el contexto nacional e internacional.

El plazo de inscripción de películas permanecerá abierto hasta el 23 de febrero de 2026, y toda la información sobre las bases y el proceso de inscripción puede consultarse en la web oficial del festival: www.docsvalencia.com

Con esta convocatoria, DocsValència "da el primer paso de una edición especialmente significativa, que celebra diez años de trabajo en torno al cine de no ficción como espacio de pensamiento crítico, creación y construcción de comunidad", inciden.