DocsValencia cierra su décima edición con más de 4.500 espectadores, "el mejor dato de su historia"

Asistentes proyecciones en el CCCC - DOCSVALENCIA. ESPAI DE NO FICCIÓ

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

DocsValencia. Espai de No Ficció ha cerrado su décima edición con "el mejor dato de asistencia de su historia". En concreto, entre el 15 y el 23 de mayo, más de 4.500 personas participaron en las proyecciones, actividades y encuentros del certamen repartidos en diez sedes de la ciudad, "confirmando el crecimiento del encuentro y el vínculo cada vez más estrecho entre València y el cine de este género".

Desde la organización subtayan que la edición de 2026 ha tenido "un valor simbólico especial". En sus diez años de trayectoria, DocsValencia ha reunido a más de 35.000 espectadores, proyectado 281 documentales en 433 sesiones, acogido a 392 invitados nacionales e internacionales y acompañado más de 180 proyectos en desarrollo a través del DocsLab, el sector de industria del festival. Todo ello con el respaldo de más de 35 entidades colaboradoras y más de 113.000 euros repartidos en premios y apoyos a la creación audiovisual.

"Alcanzar esta cifra récord de espectadores en nuestra décima edición no solo consolida el proyecto, sino que demuestra que el público tiene un interés genuino y creciente por las narrativas de no ficción", destacan Pau Montagud y Nacho Navarro, codirectores del festival, en un comunicado. "Durante una década hemos construido un espacio de encuentro para la industria audiovisual valenciana, y esta respuesta del público es el mejor impulso posible para seguir creciendo", añaden.

Esta décima edición ha sido también "la más ambiciosa" del festival hasta la fecha, con 46 películas seleccionadas, 78 proyecciones y una programación que ha combinado estrenos, actividades de industria, encuentros profesionales y una fuerte presencia del audiovisual valenciano. La sección Fragments, dedicada al cortometraje valenciano, que en esta edición incluyó también piezas documentales de ámbito nacional, ampliando así el alcance de una de las secciones más reconocibles del certamen.

El Premio del Público Jameson, dotado con 500 euros y concedido por votación popular tras las proyecciones del festival, ha registrado también un récord histórico de participación con más de un millar de votos emitidos. El galardón ha recaído en 'Retrato de una cerilla', de la directora valenciana Claudia García de Mateos, producida por Nuria Cidoncha de When Lights are Low.

La película propone una reflexión íntima sobre la autoexigencia y la necesidad constante de rendir, producir y superarse. A través de un ensayo documental en primera persona, la cineasta convierte el propio proceso de creación de la película en parte del conflicto que retrata, explorando cómo la autoexigencia puede convertirse tanto en motor creativo como en una forma de dependencia emocional.

El reconocimiento tiene además un "significado especial" para el festival. 'Retrato de una cerilla' formó parte del DocsLab de DocsValencia durante su proceso de desarrollo. La película celebró en Valencia su estreno y el público la ha convertido en la más votada de esta edición. Del laboratorio al estreno, y del estreno al premio: el recorrido que el festival lleva una década tratando de hacer posible.