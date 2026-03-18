El documental 'Mariscal. La alegría de vivir' llega a cines con un retrato "íntimo y artístico" del diseñador

Fotograma del largometraje documental 'Mariscal. La alegría de vivir', un retrato "íntimo y artístico" del diseñador valenciano dirigido por Laura Grande - ESTRELA AUDIOVISUAL

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El largometraje documental 'Mariscal. La alegría de vivir', un retrato "íntimo y artístico" del diseñador valenciano dirigido por Laura Grande, se estrena en cines el próximo 20 de marzo.

Producido por Estrela Audiovisual junto a RTVE, el film tuvo su premier en la sección oficial de la 40ª edición la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Apoyado con grafismo y una postproducción "vibrante", el guion de este documental de 75 minutos recorre momentos clave de la vida y la trayectoria profesional de Javier Mariscal.

Las etapas de este artista multidisciplinar de 75 años van desde aquella España en blanco y negro al boom del diseño, pasando por los años 90, la revolución digital. Asimismo, han estado salpicadas por profundas crisis económicas.

Además de familiares y colaboradores de Mariscal y el propio protagonista, en la cinta intervienen representantes de la cultura española como el artista Miquel Barceló, el director de cine Fernando Trueba, El Gran Wyoming o el dibujante Paco Roca, entre otros. De este modo, distintas voces que ayudarán a los espectadores a sumergirse en su mundo creativo y conocerlo como persona.

En palabras de su biógrafo, Llàtzer Moix, Mariscal es "una personalidad compleja; al tiempo que es muy productivo, con mucha iniciativa y optimista, también es ocasionalmente depresivo". "Según cómo tenga el día puede que sea mejor no llamarlo por teléfono", apunta.

CREACIONES EMBLEMÁTICAS

De la colorida imaginación de Mariscal han salido personajes y creaciones emblemáticas como la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Cobi; o los diseños de Chico y Rita (2010), largometraje de animación con el que consiguieron, entre otros reconocimientos, el premio Goya a la mejor película de animación y una nominación a los premios Oscar en esa misma categoría.

El rodaje se realizó en València, Barcelona, Madrid, Mallorca y Nueva York. Se trata del segundo largometraje documental que dirige Laura Grande, quien también ha ejercido como productora ejecutiva.

El proyecto ha contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana IVC Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; Presidencia de la Generalitat Valenciana; el Ajuntament de València; y la Diputació de València; el apoyo de la World Design Capital Valencia 2022; la participación de À Punt Mèdia, IB3, CREA SGR y la financiación de Yunit.