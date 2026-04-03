Dos de cada tres vecinos de València practican actividades saludables regularmente

Archivo - Imagen de archivo del Maratón de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 66,92% de los vecinos de la ciudad de València practica hábitos de vida saludable con regularidad y el 33% no hace ejercicio, según se desprende de los datos del último barómetro municipal de opinión ciudadana, dedicado a la salud, la alimentación y el deporte.

Este informe presenta los resultados de la encuesta efectuada sobre vida saludable, actividad física, salud y envejecimiento saludable, así como sobre hábitos de alimentación y peso, imagen y cuidado personal y otros hábitos que afectan a la salud de las personas.

La muestra se realizó los pasados meses de febrero y marzo con un total de 2.300 encuestados (de un universo de 704.453 vecinos y vecinas de 18 o más años), mediante entrevistas presenciales y trabajo de campo, explica el Ayuntamiento de València.

El documento indaga sobre las motivaciones para practicar algún deporte, que son mayoritariamente (72,74%) mantenerse en forma, seguido de mejorar la salud y prevenir enfermedades (35,3%).

DOTACIONES INSUFICIENTES EN LOS BARRIOS

La encuesta también ha preguntado sobre el sentir de la ciudadanía respecto a las dotaciones deportivas en los barrios: el 46,35% las considera insuficientes y el 49,23% percibe insuficientes los espacios al aire libre.

De hecho, prácticamente la mitad de la población dice que practica actividad física en la calle (48,8%) y solo un 12,9% lo hace en instalaciones municipales: el 9,3% en instalaciones municipales cubiertas y el 3,6% en instalaciones municipales al aire libre.

Otros aspectos que destacan en el cuestionario se refieren, por ejemplo, a la alimentación. A la pregunta de cómo elaboran las personas encuestadas sus alimentos cuando comen en casa, predomina mayoritariamente la cocina casera (85,64%), a mucha distancia de opciones minoritarias como ingredientes semielaborados (6,8%) o alimentos precocinados (4,3%). Entre los principales obstáculos para comer más saludablemente, se señalan la falta de tiempo para cocinar (50,61%) y el coste de los alimentos saludables (41,45%).

Paralelamente, el documento recoge preguntas referidas a la percepción de la propia salud y el propio cuerpo. La salud recibe una valoración personal muy alta, por encima de la imagen física: la puntuación media otorgada a la importancia de la salud es de 9,2 sobre 10, frente a 7,8 para la imagen personal o aspecto físico.

PRESIÓN SOCIAL SOBRE LA ESTÉTICA

Sin embargo, la mayoría (61,3%) considera negativa la presión social sobre la estética, al entender que genera frustración y fomenta el consumo de productos de belleza. El 92,2% de los encuestados afirma informarse habitualmente sobre salud a la hora de tomar sus decisiones.

Las redes sociales aparecen como una fuente con credibilidad limitada e influencia reducida en las decisiones personales sobre salud y belleza, según las puntuaciones medias recogidas en la encuesta.

En hábitos que afectan a la salud, el archivo refleja que una parte relevante de la muestra fuma actualmente y que el consumo de alcohol presenta diferencias por sexo, con mayores porcentajes de consumo actual entre hombres que entre mujeres.

En conjunto, desde el Ayuntamiento destacan que este barómetro refleja una población que valora mucho la salud, declara hábitos relativamente saludables en actividad física y alimentación, pero al mismo tiempo identifica limitaciones prácticas y estructurales --como tiempo, coste y suficiencia de instalaciones-- y mantiene una visión crítica sobre la presión estética y la fiabilidad de las redes sociales en estas materias.