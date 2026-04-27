Dos detenidas acusadas de hacer tratamientos médicos sin titulación en Santa Pola (Alicante)

ALICANTE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres acusadas de los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto por presuntamente ejercer como médicas sin contar con la titulación homologada en España. Según el instituto armado, al parecer hacían tratamientos invasivos y suministraban medicamentos a las víctimas mediante recetas falsificadas en el municipio alicantino de Santa Pola.

A principios de marzo, el Área de Investigación de la Benemérita de esta población inició la operación Ribosoma tras la denuncia presentada por la responsable de una clínica ubicada en esa localidad.

La denunciante alertó de que una mujer, que se encontraba en el centro en calidad de observadora, "podría estar realizando funciones propias de médico sin la cualificación necesaria", al tiempo que se detectó "falta de dinero en las recaudaciones de la clínica", detalla el instituto armado en un comunicado.

Las primeras gestiones permitieron constatar que la principal investigada presuntamente atendía tanto en el domicilio de los pacientes como en el suyo propio, donde al parecer realizaba los tratamientos.

Entre ellos, la sospechosa supuestamente administraba sustancias de tipo psicotrópico y otros compuestos mediante vía intravenosa, así como tratamientos antiedad. Todo ello, "sin control sanitario ni supervisión facultativa", explica la Guardia Civil.

Las pesquisas permitieron identificar a una segunda mujer al parecer que colaboraba activamente en la actividad delictiva, ya que se encargaba de elaborar recetas médicas falsificadas que facilitaban la adquisición de medicamentos en farmacias.

Los agentes comprobaron que ambas presuntamente obtenían los medicamentos mediante la falsificación de recetas médicas y a través de envíos desde el extranjero, lo que permitía suministrarlos a los pacientes al margen de los canales legales.

Como resultado de la operación, ambas mujeres fueron detenidas. A la principal investigada se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto, mientras que a la segunda se le atribuye un ilícito de falsedad documental.

AL MENOS CINCO AFECTADOS

Durante la investigación, se han identificado hasta el momento cinco personas que habrían sido tratadas por la falsa doctora, si bien no se descarta la existencia de más afectados, señala la Guardia Civil.

Las arrestadas en el marco de esta operación fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche y han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a posibles afectados que hayan podido ser tratados por estas personas para que se pongan en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que se personen en cualquier cuartel del instituto armado o contacten a través del teléfono 062, "con el fin de recibir el asesoramiento correspondiente y evitar posibles riesgos para su salud".