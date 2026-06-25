Dos detenidos por abordar a un vecino de Càrcer con el 'método del abrazo' y robarle joyas

Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por presuntamente abordar a un vecino de la localidad valenciana de Càrcer mediante el 'método del abrazo' y robarle las joyas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de junio cuando una mujer abordó en la calle a un vecino de avanzada edad simulando afecto. Acto seguido, la autora le quitó la joya de un fuerte tirón y le causó diversas heridas antes de huir junto a un cómplice en un turismo.

La rápida alerta a los agentes facilitó que se localizara el coche en Càrcer y, tras una huida a gran velocidad y el bloqueo de la CV-557, se logró la detención de los sospechosos.

La víctima, durante la denuncia en el acuartelamiento, reconoció plenamente a la detenida, así como al turismo utilizado en la huída. Las investigaciones posteriores han confirmado el carácter itinerario de la banda, que elegía municipios pequeños y aprovechaban el desamparo de los colectivos vulnerables.

A este grupo criminal se le atribuyen otros dos asaltos idénticos cometidos este mismo mes en las provincias de Jaén y Almería. Se ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 19 y 20 años y nacionalidad rumana. Se les atribuye un robo con violencia e intimidación.

La Guardia Civil ha alertado sobre la "peligrosidad" de este 'modus operandi', el cual deriva cada vez con más frecuencia en una violencia explícita y una intimidación física a las víctimas, quienes habitualmente son personas de avanzada edad o con limitaciones de movilidad. Además, se advierte de que estos delincuentes actúan, principalmente, cuando las víctimas se encuentran en vías solitarias o polígonos industriales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes por el Equipo de Investigación de la Compañía de Xàtiva. En este operativo destaca la "gran colaboración" entre la Guardia Civil y las Policías Locales de la comarca. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 4.