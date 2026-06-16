Dos detenidos acusados de robar cobre de alumbrado público en municipios de Alicante y Valencia

1096532.1.260.149.20260616103025 Efectos intervenidos por la Guardia Civil en el marco de esta operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 21 y 41 años, como presuntas autoras de una decena de robos de cobre de alumbrado público y cargadores de vehículos eléctricos instalados en la calle de municipios de las provincias de Alicante y Valencia.

Entre marzo y mayo de este año, el instituto armado detectó un incremento de estos ilícitos en los que llegaron a sustraerse unos 2.000 kilos de cobre. Analizados los hechos, los agentes estimaron que el perjuicio económico ocasionado a los distintos ayuntamientos podría superar los 100.000 euros.

El tipo de sustracciones y las localidades elegidas apuntaban desde un primer momento a unos mismos autores, por lo que el Equipo Roca de la Compañía de Ibi puso en marcha la operación Alphacob para esclarecer los hechos, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

El operativo contó con la colaboración de agentes del Puesto de Muro de Alcoy y de la Policía Local de Alcoi y se prolongó durante varias semanas. Las gestiones incluyeron la toma de declaración a testigos, el análisis de pruebas recabadas y diversas vigilancias, hasta lograr identificar a dos varones residentes en Alcoi.

Las pesquisas permitieron constatar que, pocas horas después de cada sustracción, presuntamente el cobre era vendido en distintos centros de tratamiento y reciclaje de las zonas de Alcoi e Ibi, ha apuntado la Guardia Civil.

DISPOSITIVO

En la madrugada del 20 de mayo los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre los sospechosos, que fueron detenidos cuando regresaban de cometer un robo, en esta ocasión en la localidad de Xàbia (Alicante).

En el momento del arresto, se recuperaron unos 200 metros de cableado que supuestamente fue sustraído esa misma noche y se intervinieron diversas herramientas, así como el vehículo que al parecer fue empleado para cometer los hechos.

A ambos se les han imputado 13 delitos de robo y hurto cometidos en las localidades alicantinas de Alcoleja, Alfafara, Almudaina, El Camp de Mirra, Fageca, Famorca, Gorga, Xàbia y Planes, así como en los municipios valencianos de Bèlgida, Carrícola, El Palomar y Otos.

Los dos arrestados, tras ser puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoi, en funciones de guardia, han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.