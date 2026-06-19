Dos detenidos acusados de robar en vehículos en Altea y Elda e intentarlo en una casa de Sant Vicent del Raspeig.

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 23 y 29 años, acusados de dos hurtos en el interior de vehículos en las localidades alicantinas de Altea y Elda, así como de intentar robar en una vivienda de Sant Vicent del Raspeig.

La actuación se inició el pasado 3 de mayo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Sant Vicent del Raspeig acudió de urgencia a un domicilio unifamiliar después de que varios vecinos advirtieran de la presencia de dos personas que trataban de acceder al inmueble, ha explicado el instituto armado en un comunicado.

A su llegada, los agentes sorprendieron a los dos sospechosos mientras forzaban la puerta de entrada con un objeto cortante, por lo que fueron detenidos. En la inspección del lugar, se comprobó que la cerradura había sido forzada y se localizaron restos de sangre compatibles con una herida que presentaba uno de los arrestados en una mano.

En un rastreo por los alrededores, los agentes hallaron oculta bajo un contenedor la herramienta que presuntamente había sido empleada para forzar la cerradura. Ya en dependencias de la Guardia Civil, se comprobó que los acusados portaban entre sus pertenencias varios objetos que podrían proceder de otros hechos delictivos.

Las gestiones de los agentes permitieron identificar a dos perjudicados por sustracciones cometidas dos días antes en el interior de sus vehículos en Altea y Elda, a quienes se devolvieron los efectos recuperados: un dispositivo de almacenamiento USB y unos auriculares inalámbricos.

La investigación puso de manifiesto la "elevada movilidad" de los detenidos, quienes supuestamente se desplazaban por distintas localidades de la provincia, por lo que no se descarta su relación con otros hechos similares.

Ambos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Vicent del Raspeig en funciones de guardia, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares.