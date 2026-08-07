Dos detenidos acusados de sustraer 6.500 metros de cableado telefónico en Onda valorado en 198.000 euros

.- Dos Detenidos Acusados De Sustraer 6.500 Metros De Cableado Telefónico En Onda - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 39 y 44 años acusados de sustraer 6.500 metros de cableado telefónico en desuso, con un peso superior a las 30 toneladas y un valor estimado cercano a los 198.000 euros, y causar dañor en una instalación de fibra óptica en la localidad de Onda (Castellón), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la desaparición de una importante cantidad de cableado de cobre perteneciente a un tendido telefónico fuera de servicio.

Durante el desarrollo de las actuaciones también se pudo relacionar este hecho con unos daños provocados en una instalación de fibra óptica de una empresa de la misma localidad, ocasionados durante la comisión del hurto.

Las investigaciones permitieron identificar a los presuntos responsables y vincularlos con la venta del cobre sustraído en distintos establecimientos dedicados al reciclaje de metales, procediéndose finalmente a su detención.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado de telecomunicaciones y otro de daños. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Burriana.