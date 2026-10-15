Dos detenidos acusados de usar un club cannábico como tapadera para vender droga en L'Alfàs del Pi

Droga intervenida por la Policía Nacional en L'Alfàs del Pi - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presidente y al secretario/tesorero de la administración de un club cannábico, dos hombres de 25 y 32 años, que presuntamente usaban esta asociación como una tapadera para vender droga en L'Alfàs del Pi (Alicante).

Supuestamente se anunciaban en portales web específicos para estas entidades para llegar a turistas, tanto nacionales como extranjeros, que iban a la ciudad a disfrutar de sus vacaciones, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación, desarrollada por los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, se inició tras recibir informaciones que indicaban la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en una agrupación cannábica de L'Alfàs del Pi registrada en el Departamento de Entidades Jurídicas de la Generalitat Valenciana como "asociación cannábica con actividad dedicada al naturismo y medicinas alternativas".

En este punto, los policías detectaron un "constante trasiego de personas", en su mayoría turistas, quienes, tras un "breve" espacio de tiempo, abandonaban el lugar de manera "apresurada", lo que generaba "alarma social" entre el vecindario, según el cuerpo de seguridad.

En base a ello, se hicieron diversos dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del local investigado, donde se podrían estar vendiendo drogas bajo el supuesto amparo legal de ser una asociación cannábica.

Como resultado de las vigilancias efectuadas, los agentes determinaron el trasiego de personas que entraban y salían del local tras presuntamente adquirir la sustancia y acreditaron que el club supuestamente operaba como punto de venta al que podía acceder cualquier persona a comprarla y llevársela, sin necesidad de ser socio o miembro.

Tras las pesquisas, los agentes hicieron gestiones para comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como de posibles permisos y licencias correspondientes, con el fin de solicitar a los juzgados de la ciudad una orden de entrada y registro.

REGISTRO Y DETENCIÓN

En la fase de explotación operativa, tras obtener la pertinente autorización judicial, se llevó a cabo un registro en el que los agentes se incautron de 295 gramos de marihuana cogollada, 331 gramos de hachís en forma de bellotas, 221 gramos de aceite de hachís, varios porros de marihuana y 0,60 gramos de cocaína, además de 520 euros en efectivo y otros efectos para la distribución y dispensa de la sustancia intervenida.

En cuanto a la situación administrativa del establecimiento, no constaba ningún tipo de registro de licencia municipal, ni de apertura en el consistorio del municipio, ni procedimiento inicial alguno registrado, ha explicado la Policía.

Así, los agentes detuvieron a dos varones, el presidente y el secretario/tesorero de la administración del supuesto club, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas a los juzgados de instrucción de Benidorm.