Dos detenidos en Alicante por robar 19.000 euros de cuentas bancarias de mayores en la Comunitat Valenciana y Andalucía

Imagen de agentes de la Guardia Civil junto a los detenidos por esta operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad alicantina de El Campello a dos hombres de 31 y 37 años acusados de robar más de 19.000 engañando a personas mayores para quedarse con el dinero de sus cuentas bancarias. Se les atribuyen ocho delitos presuntamente cometidos en seis municipios de la Comunitat Valenciana y en uno de Andalucía.

Los hechos habrían ocurrido entre febrero y octubre en Orihuela, Torrevieja, San Juan y El Campello, en la provincia de Alicante; en Benicàssim, en la de Castellón; en Tavernes de la Valldigna, en la de Valencia; y en San Roque, en la de Cádiz, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los ahora arrestados presuntamente aprovechaban las distracciones de sus víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y retirar dinero. Así, al parecer usaban el método conocido como 'scalping', que consiste en acercase a personas mayores mientras realizan operaciones en cajeros automáticos para observar el número PIN que introducen.

Supuestamente entablaban conversación con ellas para distraerlas y robarles la tarjeta bancaria o la cartilla, junto con el dinero que acababan de retirar y, una vez que se hacían con ello, lo utilizaban para extraer nuevas cantidades de dinero de sus cuentas.

Durante las labores de vigilancia, por parte del Área de Investigación de la Guardia Civil de El Campello, los agentes observaron cómo un matrimonio de avanzada edad se encontraba sacando dinero de un cajero automático cuando dos hombres se acercaron y comenzaron a interactuar con ellos.

Esta situación levantó las sospechas de los guardias civiles, que solicitaron el apoyo de una patrulla uniformada para intervenir y detener a ambos sospechosos. En el momento de la actuación, los detenidos llevaban mil euros que presuntamente acababan de sustraer al matrimonio, además de otros 3.400 euros en efectivo y una cartilla bancaria de otra víctima.

Los dos arrestados por estos hechos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, tras lo que el juzgado ha decretado libertad con medidas cautelares para ellos.