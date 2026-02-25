Dos detenidos en Benidorm acusados de simular un secuestro para obtener dinero de forma rápida

Archivo - Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Benidorm a dos hombres de 37 y 51 años, ambos de nacionalidad británica, acusados de simular un secuestro para obtener dinero de forma rápida.

La investigación se inició tras un aviso de Interpol al cuerpo policial sobre la posible captura de un ciudadano británico en esta ciudad. Un familiar avisó a las autoridades británicas sobre los hechos y dijo que tenía vídeos en los que el supuesto secuestrado aparecía ensangrentado mientras su secuestrador lo amenazaba de muerte con un cuchillo.

Los agentes contactaron de inmediato con los responsables del Consulado Británico para que aportasen las imágenes que les habían llegado a través del denunciante, en las que efectivamente aparecía el hombre presuntamente secuestrado y su supuesto captor, que esgrimía un cuchillo "de forma amenazante", según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Además, las autoridades británicas aportaron las conversaciones en las que el secuestrador pedía dinero para liberarlo y no hacerle más daño, con la amenaza expresa de que, si no realizaban el pago, lo mataría.

AMPLIO DESPLIEGUE POLICIAL

Ante la gravedad de los hechos, los agentes de la Comisaría de Benidorm movilizaron todos los medios disponibles a su alcance para evitar que la presunta víctima sufriera daños, pero, además, y debido a la "complejidad" de la situación, solicitaron colaboración urgente al Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial.

Seguidamente, estos agentes especializados de Madrid consiguieron establecer contacto directo con el denunciante familiar del secuestrado, que aportó una fotografía del presunto captor y la información de que si no ingresaban 830 euros en la cuenta del secuestrado lo mataría.

Por parte de la Comisaría de Benidorm se puso en marcha un importante dispositivo en el que se movilizaron gran cantidad de agentes de las distintas brigadas, principalmente de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, para intentar localizar el paradero del supuesto secuestrado, al mismo tiempo que los agentes del Grupo de Secuestros y Extorsiones de Madrid analizaban toda la información recibida a través de las autoridades británicas.

También se paralizaron las investigaciones policiales que se estaban llevando a cabo en ese momento en Benidorm, con el objetivo de movilizar a todos los investigadores disponibles con la finalidad de resolver lo antes posible la investigación y que el presunto secuestrador no llevase a término sus amenazas de muerte.

Finalmente, y gracias a diversas gestiones y comprobaciones, los agentes localizaron el lugar en el que podían hallarse el secuestrado y su captor. Era un hotel de Benidorm en el que, según los policías, el supuesto secuestrado se había alojado días antes acompañado de otro varón británico.

PILLADOS MIENTRAS HABLABAN DE FORMA "AMIGABLE"

Los agentes se situaron de manera discreta en los alrededores del hotel, donde establecieron un dispositivo de vigilancia y coordinaron los preparativos del posible rescate del secuestrado. En un momento dado, vieron como salían del hotel dos varones que coincidían con las características del secuestrado y del secuestrador y cómo ambos conversaban "de forma cordial y amigable".

Rápidamente, los agentes interceptaron a ambos varones y procedieron a su identificación. Una vez interpelado el supuesto secuestrado sobre lo ocurrido, los agentes averiguaron que todo se trataba de una simulación de secuestro para obtener dinero de manera rápida, por lo que los dos hombres fueron arrestados por presuntamente cometer los delitos de simulación de delito y estafa.

Además, durante la reseña policial y toma de huellas, comprobaron que el presunto secuestrador había dado un nombre falso tanto al registrarse como huésped en el hotel como al identificarse ante los investigadores en el momento de localización y detención. De nuevo, los agentes le leyeron sus derechos como arrestado al estar acusado de un delito de usurpación de identidad.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Benidorm.