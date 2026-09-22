Dos detenidos al desmantelar en Alicante un grupo acusado de transportar cocaína de España a Reino Unido

Imagen del operativo - AGENCIA TRIBUTARIA

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Alicante un presunto grupo criminal acusado de transportar cocaína desde España hasta Reino Unido. En esta operación, han sido detenidos dos hombres de nacionalidad británica y, entre otros efectos, se han intervenido 84 kilos de esta droga.

Ambos arrestados, tras ser puestos a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional. Las pesquisas siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones, según ha informado el organismo tributario en un comunicado.

Tras la labor de investigación desarrollada por la sección de contrabando de la Unidad Operativa de Alicante de Vigilancia Aduanera, la fase de explotación de la operación comenzó con la interceptación en un control de carretera de un ciudadano británico que intentó huir en la furgoneta que conducía. Lo arrestaron después de darle el alto y encontrar en el vehículo 17 kilos de cocaína escondida en una caleta.

Al día siguiente, se practicaron dos entradas y registros en inmuebles situados en las localidades de Finestrat y Elche, que contaron con la colaboración de la Policía Local del primero de estos municipios y de Benidorm.

Como resultado, intervinieron más de 67 kilos de cocaína, una plantación de marihuana y un kilo de cogollos de esta droga envasados en bolsas al vacío y preparados para su venta y distribución. También dos vehículos que presuntamente habían sido modificados mediante la instalación de compartimentos ocultos o caletas para transportar y ocultar sustancias estupefacientes, así como 4.000 euros en efectivo, un puño americano, un bastón extensible, un arma blanca y artículos de lujo como bolsos, relojes y joyas.