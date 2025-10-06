Dos detenidos tras desmantelar un punto de venta de cocaína y hachís en una vivienda de la zona norte de Alicante

Efectos intervenidos en la operación por la que se ha desmantelado un punto de venta de drogas en Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 27 y 29 años acusados de tráfico de drogas después de haber desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís en un domicilio de la zona norte de la ciudad de Alicante.

El cuerpo policial ha explicado en un comunicado que la investigación policial partió de una información sobre un varón quien presuntamente apoyado por sus familiares se dedicaba a la venta y distribución de estas drogas desde su domicilio.

Tras el análisis de datos y una vez identificado este hombre, se realizaron varias vigilancias en torno al domicilio investigado, con las que los agentes pudieron ubicar otra vivienda que al parecer era utilizada para guardar dichas sustancias.

Una vez constatado que el varón presuntamente utilizaba ambos domicilios tanto para realizar las transacciones de droga como para ocultar el dinero obtenido ilícitamente y las sustancias, se estableció un dispositivo policial con el que se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que fueron detenidos dos hombres acusados de un delito de tráfico de drogas.

En los registros practicados, los agentes se incautaron de 300 gramos de hachís, 16 gramos de cocaína, 75 bellotas de hachís con un peso total de 770 gramos, 38 gramos de marihuana, una balanza de precisión, una pistola de aire comprimido y diversos útiles de manipulación para la venta de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. Según la Policía Nacional, el operativo ha permitido erradicar un "importante punto de venta de sustancias estupefacientes" ubicado en la zona norte de la capital alicantina.