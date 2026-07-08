Dos detenidos in fraganti mientras robaban un coche aparcado en un área de servicio en Borriana

CASTELLÓ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas in fraganti mientras presuntamente trataban de cometer un robo de un vehículo estacionado en un área de servicio de la AP-7 a la altura de Borriana (Castellón).

Durante la noche del pasado 4 de julio, varias patrullas fueron alertadas de la presencia de un turismo que estaría relacionado con numerosos robos cometidos en áreas de servicio de la AP-7. El vehículo fue localizado en el área de servicio de La Plana, en Borriana, y estaba ocupado por dos hombres que fueron sorprendidos mientras intentaban acceder al interior de otro turismo estacionado, informa el instituto armado.

Mientras uno de los ladrones permanecía al volante con el fin de abandonar rápidamente el lugar una vez cometido el ilícito, el otro manipulaba con una herramienta una de las puertas del vehículo. La actuación policial ahuyentó a los sospechosos y evitó la comisión del robo, ya que al detectar la presencia de los agentes emprendieron la huida.

El conductor ofreció una fuerte resistencia a la actuación de los agentes, aunque finalmente fue detenido. El segundo sospechoso intentó ocultarse en el interior del establecimiento del área de servicio simulando ser un cliente, tras lo que fue localizado y detenido pocos minutos después. Durante la inspección del lugar, los agentes localizaron junto al vehículo afectado un destornillador, herramienta que habría sido utilizada para forzar la cerradura.

Los dos hombres fueron arrestados por un presunto delito de robo con fuerza en interior de vehículo y otro delito de desobediencia.

INTERVIENEN DOS MACHETES Y UNA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO En una segunda actuación, también en el marco del plan de seguridad para reforzar la protección de los desplazamientos estivales, componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) realizaron un dispositivo preventivo en la AP-7.

Durante la inspección de una furgoneta, los agentes localizaron en el interior de una mochila dos machetes de grandes dimensiones y una pistola de aire comprimido, por lo que se formuló la correspondiente propuesta de sanción por infracción de la normativa vigente sobre protección de la seguridad ciudadana. Las armas fueron intervenidas y quedaron depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil.