Dos detenidos por múltiples daños en Alginet en venganza por una denuncia por conducir sin permiso

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 21 años acusados de múltiples daños en la localidad valenciana de Alginet --desde 2023-- en venganza por una denuncia interpuesta por la Policía contra uno de ellos por conducir un vehículo a motor sin permiso, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El Ayuntamiento de Alginet llevaba sufriendo daños y deslucimientos en bienes municipales de forma dolosa desde el mes de abril de 2023 hasta el mes de septiembre de 2025.

La alcaldesa de la localidad ha llegado incluso a recibir amenazas de los autores, en las que se afirmaba que iban a incendiar Alginet. La cifra de los daños causados asciende a 80.000 euros.

Estos hechos comenzaron a raíz de una denuncia interpuesta a uno de los autores de los hechos por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso, lo que dio comienzo una oleada descontrolada de quema de contenedores y daños de gran envergadura en instalaciones de la localidad.

Además, empezaron a aparecer grafitis en lugares públicos, vehículos con insultos e, incluso, los números de identidad profesional de los agentes de la Policía Local de Alginet que denunciaron a estos individuos.

En la madrugada del 18 de junio de 2025 tuvieron que actuar diferentes dotaciones de bomberos y policía para extinguir un fuego intencionado en el polideportivo de la localidad que destruyó el material que se almacenaba en su interior. Los daños ascendieron a 40.000 euros.

La Guardia Civil, junto a la Policía Local de la localidad, realizaron varios dispositivos operativos nocturnos para tratar de detener a los autores y, en su caso, evitar que se produjeran más daños en la población.

El día 31 de agosto de este año, la Policía Local de Alginet detuvo a un individuo gambiano que reside en la localidad tras ser identificado en una de las cámaras de seguridad de la población incendiando un contenedor.

El detenido manifestó en dependencias de la Guardia Civil de Carlet que dos personas le habían ofrecido dinero para que quemase contenedores y, así, no exponerse ellos mismos. Gracias al reconocimiento fotográfico realizado al detenido, se logró identificar a estos dos individuos sobre los que recaían las sospechas de la autoría de los hechos.

Como resultado de las gestiones practicadas, la Guardia Civil de Carlet detuvo este mes a dos jóvenes de 21 años y nacionalidad española por un supuesto delito de daños y deslucimiento de bienes públicos.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Carlet (Valencia).