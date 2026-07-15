Dos detenidos en Orihuela Costa al desmantelar un laboratorio clandestino de dulces adulterados con droga

Imagen del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Bobinali, ha detenido en Orihuela Costa, que pertenece al municipio de Orihuela (Alicante), a un hombre y una mujer, de 24 y 26 años, como presuntos responsables de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración, transformación y envasado de sustancias estupefacientes, entre ellas chocolatinas y gominolas adulteradas con droga.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de marzo, cuando la Unidad Local de Análisis de Riesgo (ULAR) del Servicio Fiscal y de Fronteras del instituto armado del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat detectaron, durante una inspección, un envío procedente de la ciudad mexicana de Tijuana con destino a la provincia de Alicante. El paquete, declarado como material informático, ocultaba 2,5 kilos de metanfetamina en el interior de una bobina de cable de red.

Los agentes organizaron entonces una entrega controlada del envío, cuyo seguimiento asumió el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Alicante, al encontrarse en esta provincia el destino final del paquete, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Las primeras gestiones revelaron que los datos del destinatario eran falsos, y el análisis de las pruebas recabadas permitió identificar a los verdaderos receptores, un hombre y una mujer que presuntamente utilizaban distintas identidades para recibir numerosos envíos procedentes de varios países y que residían en Orihuela Costa.

REGISTRO

Culminadas las gestiones, los agentes localizaron y registraron la vivienda y detuvieron a sus dos moradores. En el inmueble, intervinieron chocolatinas y gominolas de elaboración artesanal que, según las pruebas preliminares practicadas sobre el terreno, habrían sido adulteradas con sustancias estupefacientes, junto al hachís, el aceite de hachís, las setas alucinógenas y los fármacos anfetamínicos con los que se preparaban.

En total, los agentes se incautaron de 29 kilos de sustancias pendientes de análisis, además de diversos precursores químicos, moldes, material de envasado, dinero en efectivo, teléfonos y dispositivos informáticos.

En la planta superior de la vivienda, descubrieron una instalación supuestamente destinada al cultivo de hongos alucinógenos, con numerosas cajas en distintas fases de crecimiento y sustratos preparados para nuevas producciones, compatible con los hongos listos para la venta hallados en la planta baja.

La operación se enmarca en dos fenómenos sobre los que alertan las autoridades. Por un lado, los dulces adulterados con sustancias psicoactivas, cuya venta está prohibida en España desde 2025. Por otro, el de las organizaciones criminales mexicanas en la entrada de metanfetamina en Europa.

Los detenidos, a los que se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.