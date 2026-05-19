Dos detenidos tras una persecución y chocar su coche contra otro de la Guardia Civil en Orihuela Costa

Persecución en Orihuela Costa - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 34 años acusados de tráfico de drogas, entre otros delitos, tras una persecución en la zona de Villamartín y La Zenia, en Orihuela Costa (Alicante), que terminó con una colisión entre un coche fugado, en el que huyeron los dos ocupantes que luego fueron arrestados, y un vehículo oficial de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron este lunes a las 11.30 horas y, a consecuencia del impacto, un agente sufrió heridas, tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y fue trasladado a un centro hospitalario, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Mientras una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja realizaba su labor de seguridad, observó a un vehículo que no respetó la señal de ceda el paso en una rotonda y trató de identificar a los ocupantes, pero el conductor emprendió la huida a gran velocidad.

Durante la persecución, el coche hizo "maniobras temerarias" por distintas calles de la zona, muy concurrida, llegando incluso a circular por aceras, obligando a peatones y otros conductores a apartarse para evitar ser atropellados o colisionar, según la Guardia Civil.

La persecución continuó hasta las inmediaciones de La Zenia, donde varios vehículos policiales trataron de cortar el paso al coche ante el "inminente peligro" de que provocara algún herido. Finalmente, el conductor del vehículo que huía chocó frontalmente contra un vehículo oficial rotulado de la Benemérita.

Los dos ocupantes fueron detenidos y los agentes registraron el coche para esclarecer el posible motivo de la huida. Así, en el interior hallaron, entre otras sustancias, 1,5 kilos de cogollos de marihuana, además de una pequeña cantidad de hachís.

Los arrestados, que resultaron ilesos, fueron trasladados igualmente a un hospital para ser reconocidos antes de pasar a disposición judicial. Se les atribuyen delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, contra la seguridad vial por conducción temeraria, resistencia y desobediencia contra agentes de la autoridad y delito de daños.