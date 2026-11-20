Dos detenidos por robos nocturnos en ocho bares y una pastelería del Camp de Morvedre - GC

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas responsables de nueve robos en establecimientos comerciales, ocho bares y una pastelería, de la comarca valenciana del Camp de Morvedre, mayoritariamente por la noche y en algunos casos en apenas cuatro minutos. Se ha decretado el ingreso en prisión de uno de los dos ladrones.

La investigación comenzó el pasado 11 de julio, al tener conocimiento de un robo en un bar de la localidad de Quartell. Los agentes realizaron vigilancias discretas y comenzaron un estudio de los hechos delictivos similares sucedidos en la demarcación, informa el instituto armado.

En la mayoría de casos, uno de los dos arrestados aprovechaba las horas nocturnas para vigilar distintos locales que, una vez cerrados, robaba en apenas cuatro minutos. Tras comprobar que los trabajadores abandonaban el local, esperaba e incluso se iba para volver más tarde, forzaba la puerta de entrada y se hacía con el efectivo de la caja registradora.

Ocho bares y una pastelería, todos en las localidades de Quartell, Sagunt y Benifairó dels Valls, sufrieron estos robos.

Los investigadores lograron detectar que en varios de los delitos participó un segundo autor, también dedicado a los robos con fuerza y detrás del que ya había otra investigación por otros dos robos cometidos en Sagunt. Además, sobre este hombre pesaban tres requisitorias judiciales de los juzgados de Sagunt y Albacete.

El pasado 30 de octubre se detuvo al autor principal de los robos en el Camp de Morvedre, mientras que al coautor se le arrestó el pasado 9 de noviembre. Se les imputan varios delitos de robo, algunos de ellos sobre el mismo local porque los autores llegaron a robar tres veces en un mes el mismo establecimiento hostelero.

Se trata de dos hombres de 37 y 40 años y nacionalidades marroquí y española, detenidos ambos en Benavites durante un registro domiciliario en el que se logró reunir varios indicios que aseguraban su participación en los hechos.

Para el autor principal, el hombre marroquí de 37 años, se ha decretado ingreso en prisión provisional. La investigación fue llevada a cabo por agentes del puesto principal de Sagunt. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sagunto Plaza 4.